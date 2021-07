El de anoche fue el último pleno de Guillermo José, de Ciudadanos, como alcalde de Rocafort. Si bien no dimitió de manera pública sí dejó entrever su marcha para cumplir con el pacto de gobierno y que Agustín Aliada, del PP, sea el alcalde lo que resta de mandato. Se espera que José presente en breve su renuncia por registro de entrada y se activen los mecanismos para celebrar el pleno de investidura.

El alcalde, tras palabras de la portavoz socialista Alicia Esteve sobre su posible marcha, admitió que era su último pleno y, pese a que quería despedirse en la futura sesión de investidura, aseguró que se marcha. José dijo que no espera que nadie le agradezca su gestión de estos dos años, sino “que he querido aportar mi granito de arena a formar parte de la historia de Rocafort”.

El dirigente de Ciudadanos resaltó que “nunca he cruzado la línea de la legalidad” pese a que le agente “me ha pedido cosas que no se pueden hacer y encima se enfada”. El alcalde dice irse “con la conciencia tranquil, lo he hecho lo mejor posible y habré cometido errores. Estos dos años no se olvidarán nunca en mi memoria”.

