Tras varios meses de procesos judiciales y sentencias favorables al Ayuntamiento de Mislata frente a la anterior adjudicataria, las obras de la nueva Residencia de Personas Mayores y Centro de Día han vuelto a arrancar.

En enero de 2019, el ayuntamiento abría el proceso de licitación de las obras de remodelación que convertirán los antiguos cuarteles militares en la futura Residencia con Centro de Día. Con el proyecto de construcción adjudicado a Vialterra Infraestructuras S.A, al poco tiempo de iniciar sus trabajos, la empresa comenzó a argumentar un sobrecoste inicial sobre el precio adjudicado, algo que el consistorio no estaba dispuesto a aceptar, ya que varios informes confirmaban que tanto los precios como los plazos recogidos en el proyecto eran adecuados y correctos.

Como comenta el alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, «la empresa mostró voluntad de incumplimiento de la ejecución del contrato y no íbamos a tolerar que Mislata y su ciudadanía fuera engañada. Sabíamos que el no iniciar las obras cuando estaba previsto iba a conllevar críticas, pero era algo que debíamos asumir ya que no íbamos a tolerar unos sobrecostes que no estaban justificados y así lo ha demostrado la Justicia, que nos ha acabado dando la razón e indemnizando económicamente con 150.000 euros en concepto de garantía por los retrasos en la construcción».

Dos pabellones del cuartel

Tras la resolución judicial, el departamento técnico del Ayuntamiento de Mislata consiguió en un tiempo récord adjudicar el proyecto de construcción a una nueva empresa, el Grupo Doalco. La constructora ha comenzado ya las obras del edificio de nueva planta que servirá además como edificio de recepción y oficinas, mientras que los dos pabellones rehabilitados del antiguo cuartel militar serán las habitaciones y demás estancias de la futura Residencia con Centro de Día de Mislata. Además, está previsto construir una nueva zona verde pública, con parques infantiles, juegos saludables y varios recorridos, para favorecer el recreo de familias y los propios vecinos y vecinas del barrio del Quint.

Con las obras ya iniciadas, con el personal y las máquinas dentro del recinto, el periodo de finalización se prevé en 18 meses por lo que muy pronto Mislata verá cumplida finalmente la reivindicación histórica de tener una Residencia para Personas Mayores y Centro de Día municipal.