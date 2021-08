L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca ha fet entrega dels premis del seu primer concurs «Engalana el teu balcó o finestra». Representants de les clavaries junt amb l’alcaldessa Marisa Almodóvar, alcaldessa, varen lliurar els guardons. El primer premi ha recaigut en els veïns del carrerEmilio Ramón Llin número 16, una comunitat que ha decidit decorar de forma conjunta la façana de la seua finca amb elements que recorden a diferents festivitats, com les falles, les disfresses, o els moros i cristians. El segon premi s’ha atorgat a la casa situada en el carrer Major número 21, que ha sigut decorada amb diferents figures d’animals realitzades per tots els membres de la família, que encapçala Maria Agustina Marqués. Per últim, el tercer premi ha sigut per la vivenda del carrer Cavallers número 93, amb una decoració de margarides, marietes i abelles.