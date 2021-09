Con 51 «cordaes» a sus espaldas y 53 años vinculado a la fiesta (la de 2020 se suspendió), el Coeter Major de Paterna, Vicent Pla, afronta los últimos preparativos con «gran ilusión». El veterano está satisfecho de todo el trabajo previo y del consenso con peñas y federaciones de la ciudad.

¿Que significa celebrar la Cordà en un año tan difícil y después de haber superado tandos obstáculos?

Significa una gran alegría y una sensación muy grande de que todo esto puede ir volviendo a la normalidad. Dentro de las restricciones y las normas, estamos muy ilusionados.

¿Pensaba que llegaría este día?

Estábamos en la duda pero manteníamos la ilusión. Decidimos ir preparándolo todo porque la Cordà comporta mucho trabajo previo, aunque no sabíamos lo que al final nos dirían. Hicimos el trabajo por si nos tocaba la lotería. Y parece que nos ha tocado.

¿Ha sido difícil adaptar todo el protocolo de la Cordà a las necesidades y normas anti covid?

Según como se mire. En Paterna, nosotros ya tenemos una Cordà muy segura con todo el protocolo muy trabajado, muy preparado, muy medido. Así que simplemente hemos tenido que hacer unos retoques. Hemos suprimido número de personas que entrarán o habrá vallas para evitar el público. Realmente no nos ha resultado tan complicado.

"Cuando estás dentro, con todo ya preparado y la gente esperando, y pasas la bengala que da inicio a la Cordà, te cambia el mundo"

Usted es un histórico de la Cordà ya que ha participado en más de 50...

Sí. Con esta Cordà, si finalmente se hace, serán 52 en las que he participado, y 53 años vinculado a la fiesta, ya que en 2020 no hubo por la pandemia. No puedo explicar la sensación que tengo cuando estoy dentro de la Cordà. Cada uno tiene la suya. Cuando estás dentro, con todo preparado y toda la gente dentro, y pasas la bengala, que es lo que le corresponde al Coeter Major, te cambia el mundo.

¿Cómo está el ánimo en las peñas y otros colectivos?

Todas las peñas y las federaciones han llevado este proceso de maravilla, entendiendo todas las restricciones e incluso que llegado el momento no se hubiera podido hacer.