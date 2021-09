La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Torrent han convocat e l’I Concurs d’Il·lustració TorrentJove, amb participació oberta a joves de 12 a 25 anys, que podran presentar les seues obres abans del 22 d’octubre.

L’objectiu és participar en la il·lustració i posterior edició del llibre «Descendencia», tercer de la trilogia «El poder del fuego», de la jove escriptora torrentina Cristina Montesa Andreu.

D’aquesta manera, cada participant haurà de presentar un màxim dues il·lustracions que representen o interpreten el contingut del text que es proposa, un fragment de l’obra de Cristina Montesa que pot descarregar-se des de la pàgina del CIJ.

Així, els guanyadors a més de la publiucació al llibre,opten a un premi en metàl·lic, dotat amb 250 € per a cada finalista.

A més, l’Ajuntament de Torrent, a través del Centre d’Informació Juvenil i sota la direcció de la regidoria de Joventut, ha convocat la setena edició del concurs de pintura mural La Paret Pintada amb l’objectiu de fomentar la participació ciutadana i premiar la creativitat dels artistes urbans.

Presentar un esbós

El concurs es dirigeix als qui de manera individual o amb un treball col·lectiu vulguen participar en l’execució d’un projecte per a divulgar el valor artístic de les pintures murals. Les persones interessades en aquest projecte hauran de presentar un esbós de l’obra que es vol plasmar, al qual acompanyaran amb un informe dels detalls sobre la possible localització del mural, així com de les seues dimensions, és a dir, la superfície aproximada que ocuparà l’obra. Per a això, des de la web del CIJ s’ofereix un enllaç amb el mapa d’imatges dels murs que acolliran aquestes intervencions.