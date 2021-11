La concejala de Compromís per Silla, Raquel Sánchez, ha critica "el almuerzo poco saludable" entregado por el Ayuntamiento de Silla en los centros escolares dentro de las actividades programadas por la "encesa" de luces que se llevará a cargo esta tarde para dar comienzo a la Navidad de forma oficial. El propio consistorio anunciaba que se ha repartido

por todas las clases más de 3000 almuerzos a los alumnos y alumnas de sus respectivos colegios y escuelas infantiles (hasta 12 años) , y que como novedad este año han preparado almuerzos especiales para niños y niñas que sufren algún tipo de intolerancias hacia la lactosa, frutos secos, y huevo.

El pack constaba de un zumo azucarado, dos piezas de bolleria industrial, una galleta y varias chocolatinas. "Muchos vecinos y vecinas de Silla se han quedado boquiabiertos como un organismo oficial, el Ayuntamiento de Silla, reparte comida prefabricada y llena de azúcar y grasas malas y por tanto insalubre", señala Sánchez. La edila recuerda que el Gobierno de Sánchez prepara una ley donde se prohibió la publicidad de estas comidas poco saludables para menores de 16 años y la Conselleria de Educación y la de Salud Pública también han regulado que estos productos no pueden estar presentes en las cantinas y máquinas de los IESn como tampoco en los menús de los comedores escolares. "Hay que tener en cuenta que en la actualidad el 40,06% de la infancia sufre sobrepeso y que toda acción debe ser preventiva y educativa para eliminar de la alimentación el consumo de estos productos. Es por eso que los colegios trabajan durante todo el año con desayunos saludables para concienciar tanto a niñas y niños como a los padres y madres de la necesidad de educar a nuestros niños en hábitos de alimentación saludable y alejar de los desayunos escolares la bollería industrial, cargada de grasas saturadas y aceites malos", explica la concejala, quien advierte que "desde un organismo oficial, como es elAyuntamiento de Silla, no se puede potenciar la comida y bebida no saludables" y apunta como alternativa "haber trabajado con los hornos tradicionales de Silla y con los agricultores del pueblo y haber preparado productos locales no procesados ​​y fruta del tiempo".

Zaragozá: "Es un detalle navideño"

Desde el Ayuntamiento de Silla, su alcalde, Vicente Zaragozá, reconoce que no es un almuerzo saludable pero que el consistorio plantea esta donación "como un detalle navideño, al igual que hay dulces típicos que se comen en estas fechas. Es solo un detalle, los alumnos podían traer su propio almuerzo como siempre", señala, a la vez que recuerda que desde el consistorio se están llevando a cabo un programa nutricional que se aplica en colegios y otros servicios.

En cuanto a la propuesta de introducir bocadillos o fruta, Zaragozá recuerda que la entrega de 3.000 almuerzos "supone una gran logística y su preparación debe hacerse con una semana de antelación , y por tanto es inviable entregar productos perecederos".