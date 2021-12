«Una versió saludable i econòmica de la cuina de tota la vida és possible»

L’alaquasera Isabel Cosme ha aconseguit de la mà de l’entitat «Cor de Vila» que el veïnat puga gaudir la cuina tradicional de forma saludable i sostenible gràcies a la publicació el 10 de desembre de «Receptes saludables de sempre», part de la nova col·lecció de «Memòria popular i patrimoni» de Quaderns d’Investigació.

Com va nàixer «Receptes saludables de sempre»?

Durant el confinament de 2020 es va organitzar en Alaquàs un grup de voluntariat, «Coronavirus amb Cor», amb l’objectiu d’ajudar a les persones més vulnerables que no comptaven amb facilitats per fer la compra. Amb el temps, la iniciativa es va transformar en l’associació «Cor de Vila». Jo sóc la cap de la comissió de treball d’alimentació i cuina saludable. Un dels compromisos que em vaig plantejar va ser plasmar totes les receptes a un llibre.

Quin és l’objectiu de la publicació?

Desitgem que la gent que ha fet els cursos tinga totes les receptes plasmades en paper. D’altra banda, també és important que la resta del poble puga gaudir de les receptes. Sols ho podem aconseguir amb la publicació.

Quina és la característica de les 30 receptes del llibre?

El que hem plasmat és que una versió més saludable i econòmica de la cuina de tota la vida, receptes transmeses per les nostres mares i àvies, és possible. Per exemple, hem sustituït la majoria de sucre per dàtils, un endolçament més saludable. A més, la majoria són receptes valencianes. És el resultat del patrimoni gastronòmic, no sols d’Alaquàs, sinó de tot el territori valencià.

Quines particularitats es poden trobar els lectores i lectores?

A banda de receptes com l’arròs al forn de dejuni, que és molt clàssic d’Alaquàs, l’arròs amb bledes o l’arròs amb ceba, el llibre també recull rel que anomenem «Receptes del Món», aportades per alumnat d’altres països com el cuscús del Marroc o les empanades criolles argentines.

Quina és la recepta que destacaries?

Destacaria les dues primeres que vam cuinar. D’una banda, el arròs amb ceba, una recepta molt senzilla del dia a dia que feia la meua àvia. D’altra banda, la crema de cacau saludable i xocolate és molt cridanera i es fa amb plàtans, avellanes i farina de garrofa. No té sucre.

Hi ha algun missatge darrere de la publicació?

Volem transmetre que per a cuinar no és necessari invertir un gran número d’hores ni de diners. També és important fer una compra sostenible en mercats i botigues de barri, a granel millor, per a evitar residus innecessaris. Jo porte sempre la meua bossa de la compra.

L’acollida de la publicació ha estat positiva?

Ha sigut molt bona perquè la gent tenia ganes. A més, que les receptes siguen senzilles i variades ajuda. Hi ha persones que ens han comunicat que ja s’han llegit el llibre i que estan preparades per a cuinar.

Hi haurà una futura continuació del llibre?

La idea és publicar un altre llibre, no sols amb les receptes que tenim guardades, volem cuinar noves receptes per ampliar el llibre i el patrimoni del dia a dia en la cuina valenciana.

En quins altres projectes estàs participant?

Cor de Vila també ofereix suport educatiu a xiquetes i xiquets sense recursos o que no tenen en casa dispositius electrònics. En aquest curs també introduirem en el grup el menjar saludable. Com a previ, ja hem organitzat un taller de pizzes artesanals per a adolescents.