La fotografia tornarà a prendre el protagonisme a Alaquàs. L’Associació Fotogràfica d’Alaquàs (AFA), junt amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaquàs, ha organitzat una nova edició del Festival PhotoAlaquàs que tindrà lloc del 18 de febrer al 18 de març. Amb l’objectiu de divulgar i compartir aquest art, el Castell d’Alaquàs tornarà ser l’espai d’acollida d’exposicions i ponències que giraran entorn la fotografia.

La inauguració de les exposicions tindrà lloc el divendres 18 de febrer. En l’acte es donaran a conéixer totes les persones que participaran com a ponents així com els seus espais: Estela de Castro, Francesc Jarque, Ana Becerra, Pako Pimienta, Alberte Pereira, Germán Vidal i Víctor Ortuño. Totes elles són artistes de reconegut prestigi arran del seu treball i donaran a conéixer al públic interessat la seua particular visió sobre la fotografia. L’espai es completarà amb una exposició col·lectiva a càrrec de l’Associació Fotogràfica AFA.

El Festival PhotoAlaquàs va nàixer l’any 2019 amb motiu de les celebracions del Centenari de la declaració del Castell d’Alaquàs com a Monument Històric Artístic (1918-2020) i té com a eix vertebrador el Castell. El seu objectiu és estimular, promoure i fomentar l’art de la fotografia i està constituït com a un espai de trobada per a compartir, visionar i parlar de fotografia.

Els protagonistes

Ú dels grans reclams d'aquesta edició es la pressencia de Estela de Castro. Fotògrafa i docent, especialitzada en fotografia de retrat, a a a poder retratar la família reial espanyola. Al Castell portarà l'obra "Zoocosis" que tracta d'acostar-nos a la síndrome que contrauen els animals en veure's privats de llibertat i per conductes repetitives generades per l'estrés.També estarà el fotoperiodista valencià de famós prestigi internacional Francesc Jarque que gràcies al museu d'etnologia ens porta la seua exposició "La cámara y la vida" . Jarque posseeix una extensíssima producció fotográfica que va des de les diferents manifestacions de la cultura popular valenciana que ell va saber plasmar a través de les nostres festes, l'arquitectura, la gastronomia, els paisatges de l'horta o la muntanya, els homes i les dones que les habiten.

Ana Becerra, procedent de Ronda, fa una retrospectiva constant de la seua interpretació de la realitat a través dels recursos basats en les seues influències en la pintura i les seues referències a elles des de xiquetes. La seua introspecció i timidesa van fer que la fotografia fora un recurs meravellós a explorar el seu món interior cap a fora. Els seus constants missatges són la identitat i la melancolia. Una abstracció cap a la realitat que a vegades no li agrada veure. El seu lema és "sinmisterionohayarte".

Pako Pimienta ,fotoperiodista freelance que alterna el seu treball amb tallers sobre el procés creatiu de Sizigia y que ha cursat seminaris i tallers amb fotògrafs de la talla de Anders Petersen, Michael Ackerman i Ricky Dávila, entre altres, ens parlarà de Sizigia, aquell llibre que tants comentaris ha provocat: "Sizigia és l'alineació del sol, la terra i la lluna”. En el cas de Pako Pimienta s'han alineat tres tragèdies, tres pèrdues familiars en els últims quatre anys. Les explica, a la seua manera, en un llibre ple de dolor i de blanc i negre, però, com el seu autor diu, «és el més lluminós que he fet».

A l'altre extrem està Alberte Pereira, fotògraf autodidacta i independent. Ha sigut seleccionat en el TOP 100 de LensCulture Street Photography Awards 2016 i 2n Premi en LensCulture Street Photography Awards 2017 i inclòs en el llibre “Street Photographers Book” editat per Street Photographers Foundation . Així mateix ha sigut Finalista en el StreetFoto San Francisco 2016, en el London Photo Festival 2016 i a Miami Street Photography Festival (MSPF) 2015. Açí parlarà sobre fotografia de carrer i comptarem amb l'exposició “Fragments”.

L'esport estarà present amb Germán Vidal, autor del llibre ‘Curs de Fotografia esportiva’ de l’editorial Anaya-Photoclub que s'ha editat fa un parell de mesos. Porta anys realitzant la cobertura fotogràfica de campionats nacionals i mundials d’esports d’acció. A aquesta especialització se sumen altres events esportius i col·laboracions com el Campionat del món de MotoGP, la Copa Davis per BNP Paribas, la Fórmula 1, la Copa del Rei de Rugbi… Ell ens parlarà de tècniques i ens parlarà del seu treball que li porta als grans esdeveniments esportius mundials.

Per últim, des d'Amoradí arriba Víctor Ortuño, fotògraf professional que ens parlarà de fotografia artística i dels seus autoretrats que van començar en el confinament com una manera d'escapar d'aqueixos moments tan difícils que vivim totes i tots.