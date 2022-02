El treball acadèmic té el seu reconeixement i no sols en forma de bones notes. Els ajuntaments de l'Horta premien a l'alumnat que obtè els millors resultats i té bons expedients, en forma d'actes més o menys senzills. És el cas de Rafelbunyol i de Picassent, que recentment han reconegut a estudiants.

En Rafelbunyol, l'acte de reconeiximent se celebrava fa uns dies per primera vegada i estava destinat a l'alumnat guardonat amb el Premi Extraordinari al Rendiment Acadèmic d'Educació atorgat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al curs 2020-2021. Assistiren les i els premiats, acompanyats per familiars, i el personal directiu i tutor dels centres Educatius de la localitat per a reconéixer el seu esforç i la seua tasca formativa.

"És tot un orgull que el poble de Rafelbunyol compte amb estudiants amb uns expedients acadèmics tan brillants com aquests i volíem traslladar-les la nostra enhorabona per l'obtenció d'aquest important premi" assegura la regidora d'Educació, Rosa Azor. Tanmateix, anuncià que l'any vinent es faran a més d'aquests reconeixements educatius per les qualificacions acadèmiques, altres que posaran en valor altres criteris rellevants en la formació de la infància i la joventut.

L'acte es va desenvolupar al despatx d'alcaldia, on el primer edil, Fran López i la regidora d'Educació, felicitaren personalment a Ana Ballester Teruel de l'IES de Rafelbunyol, Vega Muñoz Montalar del CEIP Els Germanells i Laura Albir Zambrana, Isona Granja Clavijo i Josep Piquer Barrachina, del CEIP Verge del Miracle, alumnat guardonat amb aquesta distinció. Posteriorment, en la sala d'Exposicions de la Casa de la Cultura, començà l'homenatge formal durant el qual es lliurà als i les estudiants premiats un detall com a reconeixement pel seu esforç acadèmic.

"El vostre esforç ha tingut la seua recompensa! L'educació és el passaport per al vostre futur. També volem agrair al professorat i equip directiu la seua implicació i a les vostres famílies el suport. Sou un exemple i un orgull per al nostre poble", va dir l'alcalde. A més, Fran López, aprofità per a fer extensiu aquest agraïment a tota la comunitat educativa i reconéixer la gran tasca que ha realitzat durant tota la pandèmia.

En Picassent

En Picassent, entre els els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d’Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2020-2021, atorgats per la direcció general d’Innovació Educativa i Ordenació, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, es troba la picassentina, Meritxell Gericó Ambrona, alumna del col·legi Internacional Ausiàs March, qui ha obtingut una nota de 10.

L'alcaldessa, Conxa Garcia, i la regidora d'Educació, Belén Bernat, l'han rebuda recentment al despatx de l'alcaldia per donar-li l'enhorabona i felicitar-la per este reconeixement, que es converteix en tot un exemple a seguir pels joves estudiants.