Com cada 8M, Dia Internacional de les Dones, des de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Picassent es duu a terme una programació més intensa si cap que la resta de l’any per reflexionar i reivindicar la situació de les dones a la nostra societat.

Si bé, des de fa anys, s’han realitzat avanços pel que fa a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i es continuen identificant situacions que mostren una clara desigualtat, conseqüència de la vigència dels mandats patriarcals que es transmeten de generació en generació a través dels rols i estereotips de gèneres i que donen lloc a distribucions de responsabilitats i obligacions i conseqüentment de privilegis de forma desigual. Una situació que si bé és en major percentatge dolenta per a les dones també té conseqüències negatives per als homes a qui encara se’ls exigeix que siguen els caps de família, que aporten el salari principal i procuren el benestar en les seues famílies, així com se’ls limita a l’hora d’expressar els seus sentiments i emocions, se’ls exigeix que assumisquen conductes de risc innecessàries, entre d’altres.

L’objectiu de la campanya de sensibilització és evidenciar estes desigualtats que són normalitzades, acceptades i, fins i tot, negades, així com reflexionar al volant de quines coses podem fer les persones, tant homes com dones, per canviar-les i així convertir la societat en la qual vivim en un espai just i igualitari. Per posar en evidència esta realitat s’han analitzat cinc àmbits de la vida quotidiana: el domèstic, l’educatiu, la conciliació de la vida familiar i laboral, els espais de poder i la presa de decisions, així com l’àmbit laboral amb el suport d’estadístiques oficials, què seran els protagonistes de la cartelleria i fullets informatius amb les activitats organitzades en la campanya d’enguany. A més d’este material, s’ha realitzat un xicotet experiment amb sis persones del municipi, 3 dones i 3 homes, a qui se’ls ha preguntat per la seua percepció sobre els cinc àmbits escollits per saber si esta era coincident amb la realitat que mostren les estadístiques oficials, per finalment preguntar-los què podrien fer per canviar esta realitat.

També s’ha dissenyat una programació d’activitats al voltant d’esta data. Així, el dimarts 8 de març, tindrà lloc l’acte central amb una concentració a la plaça amb la lectura del Manifest que donarà continuïtat a les accions que, de forma anual, es porten a terme des d’esta àrea municipal. D’una banda, dins del Cicle de Cinema en Igualtat es projectaran les pel·lícules Solo una vez i Conociendo a Astrid. Per altra banda, segueix el «Cicle café-tertúlies: Altres mirades» on s’oferirà la xarrada «Creant cercles d’aprenentatge amb dones lideresses»» i emmarcada dins del projecte «Ser Dona al Sud» que porta a terme el Fons Valencià per la Solidaritat. Dones lideresses a Bolívia compartiran la dificultat que troben a l’hora de desenvolupar càrrecs de responsabilitat malgrat les normatives del seus païssos, així com el projecte interactiu «De puertas para adentro», que promou la igualtat i el bon tracte i la prevenció de la violència de gènere, al qual assistirà l’alumnat de 4t d’ESO dels centres educatius del municipi. A més, també es realitzarà una sessió per a la ciutadania.

I ja per fi, aprofitant l’entrada de la primavera es recuperarà l’activitat «Allarga el dia», on es realitzarà una visita cultural amb perspectiva de gènere baix l’emblema «Les dones a la València republicana».