La Biblioteca Pública María Moliner Ruiz de Paiporta va programar com a acte central al voltant del Dia del Llibre l'espectacle poètic ‘1942. Miguel-Ovidi', a càrrec de David Vidal, Vicent Camps i Enric Casado, amb música en directe. A través dels poemes recitats pels autors es repassaren les vides del poeta Miguel Hernández, mort l’any 1942, i del músic i actor Ovidi Montllor, que naixia al mateix any.

L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, la regidora de Cultura, Esther Torrijos, així com d’altres membres de la corporació municipal. Albalat va agraïr el treball del personal de la Biblioteca “fomentant la lectura i la cultura per extensió amb iniciatives i activitats per a totes les edats i de gran qualitat com aquest espectacle de dos grans artistes valencians, molt importants per a la nostra cultura i la nostra història”.

Per la seua banda, la regidora de Cultura, Esther Torrijos, destacava la importància “de tornar a recuperar la normalitat de l’activitat de la Biblioteca". "Dóna gust veure tant de públic, i fer-lo per celebrar un dia tan important per a la cultura com el Dia del Llibre i al mateix temps per fer un homenatge a dos grans artistes valencians units per una data, 1942; un territori, Alacant, i una gran sensibilitat artística”, va manifestar.

A l’espectacle, mitjançant poesia i música, es varen reivindicar la lluita per la llibertat i la veritat que va caracteritzar la vida d’Hernández i Montllor, acostant a paiportins i paiportines al llegat de dos artistes que van dedicar el seu art i la seua vida a lluitar contra el feixisme i l’opressió del poble.

El paper actiu de la Biblioteca en el foment de la lectura és fonamental dins de l’àmbit cultural paiportí no només coincidint amb dates assenyalades com el Dia del Llibre. La Biblioteca acull activitats de promoció de la lectura durant tot l’any, com les sessions de contacontes de Colla de Lletres, el Club de Lectura o el taller de poesia de l’Aula de la Paraula.