Les comissions falleres de Burjassot acabaren de configurar l’organigrama dels seus representants en l’àrea de presidència per a l’exercici 2022-2023. En junta general extraordinària, l’Agrupació de Falles anuncià que José María Caballero Gutiérrez, del casal Pi i Margall, fou elegit president de l’entitat.

Substituïx, així, en el càrrec, a Iván Heredia Cortés al timó d’un projecte per a encarar “un curs en el qual definitivament s’assente en la festa la ‘normalitat’ després de dos anys marcats pel protocol de la pandèmia de coronavirus”. Es tracta d’“un desig” fonamentat “des de la responsabilitat” de totes i tots els protagonistes. Anteriorment –durant el mes d’abril– els 13 casals de l’Agrupació donaren a conéixer oficialment els seus respectius presidents i presidentes per a 2022-2023.

Així, la falla Isaac Peral elegí a Miguel Ángel Jorques Moreno per dècim any consecutiu; Plaça del Pouet, a Arlinda Luzi Luzi per quint any; Fermín Galán, a Nuria Santiago Castillo i Miguel Pérez Morís per segon; Mariano Benlliure, a Sergio Verdejo Chicharro per sext; Maria Ros a Andrés Izquierdo Gallart per quart; Mestre Lope, a Nuria Hernández Araque; Cristóbal Sorní, a Borja Beltrán Escuriola; Domingo Orozco, a Enrique Coll Lledó per quart any; Pi i Margall, a Francisco Navarro Molina; Llibertat, a Ángel Serrano Nohales; Mendizábal, a Enrique Soria Mascarós; Lauri Volpi, a Ricardo Zorío Orduña per sèptim any, i Espartero, una junta gestora integrada per Vicente Sanfélix, Ximo García, Cristina López, Josep Ramon Barrachina i Alberto Gómez.