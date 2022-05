Després d'un llarg parèntesi de dos anys a causa de la pandèmia, la població de Picassent, en l'Horta Sud, ha acollit una nova edició de la Fira de la Tapa i el Comerç, la sisena, que ha sigut organitzada per la Regidoria de Comerç i Mercat i que ha comptat amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants i Serveis de Picassent.

Així, divendres per la vesprada va tindre lloc l'obertura oficial, on l'alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, acompanyada per diversos regidors que conformen l'equip de govern municipal, visitaren una a una les casetes per a conèixer de primera mà esta fira comercial.

«En esta fira, la proximitat i el tracte personal estan garantits. És una bona oportunitat per fomentar el comerç local tan important per a l'economia del nostre municipi i que el veïnat conega els productes que pot trobar », va manifestar l'alcaldesa en un moment de la visita.

I és que, enguany, han sigut un total de 30 empreses, (18 comerços i 12 del sector hostaler), les quals han estat presents al recinte firal en una zona que ha acollit també tallers i activitats complementàries com ara, contacontes, iniciació al lettering, tallers de brodat i masterclass de crosstraining, entre d'altres propostes.