La olivera centenaria de Paterna ya no se encuentra en la plaza del Enginyer Castells, frente al ayuntamiento, tras cerca de veinte años en esa localización. El Ayuntamiento de Paterna lo arrancó y trasladó el jueves pasado al Parc Central lo que ha provocado que las formaciones de la oposición protestan por “la poca información y comunicación al respecto, ya que se trata de un símbolo de la ciudad”.

Fuentes del gobierno local socialista indican que el árbol (conocido popularmente en algunos ámbitos como el olivo de Borruey, en referencia al exalcalde fallecido que lo mandó plantar) se ha trasladado para mejorar la circulación de la plaza, ya que el lugar donde se encontraba no era una rotonda y "el problema es que ahí aparcaban los coches cuando en realidad no estaba permitido”. Ahora, se va a tapar el agujero existente y se procederá a aplanar el suelo, por lo que la medida que se ha tomado no va a cambiar el tráfico de la zona, pero sí que “beneficiará al árbol ya que en el Parc Central puede crecer mejor porque donde se encontraba estaba más limitado”.

A pesar de que las misma fuentes aseguran que si la oposición “hubiese preguntado, habrían obtenido respuesta, porque es un tema sin mayor importancia, un asunto menos”, no se trató, ni se informó sobre ello en el pleno celebrado la semana pasada ni tampoco en las comisiones. Por lo tanto desde el Partido Popular (PP) y Compromís, protestan ante la “falta de comunicación”

La información que habían recibido ambas formaciones se encaminaba hacia una “mejora del tráfico”, pero en concreto señalaban también "una medida para facilitar los festejos", ya que esta ha sido “una tradicional reivindicación por parte de las entidades”. Así, por parte de los populares indicaban que el árbol se había quitado “para poder construir una grada más grande a la que no obstaculizase el olivo en los desfiles como el de Moros y Cristianos”. Sin embargo, el gobierno local ha desmentido este motivo.

Por otra parte, la acción del traslado ya se había decidido hace tiempo, pero no se había comunicado, según el consistorio, ya que se ha tenido que esperar hasta el que ha sido “el momento adecuado marcado por un estudio realizado por el ayuntamiento, tratando de buscar la mejor etapa para trasplantarlo, de forma que el árbol no sufriese ningún daño”.

Falta de comunicación

No obstante, la oposición afirma que aún no se les ha ofrecido “ninguna información clara desde el consistorio, a pesar llevar días reclamándola”, tal y como exponen. En Compromís aseguran que tanto en el pleno celebrado la semana pasada como en la “Trobada del foc”, festejada este pasado fin de semana en el Parc Central, donde se encontraron el olivo por “sorpresa”, preguntaron por este hecho, pero aún “no han recibido respuesta”. “Es raro porque el PSPV-PSOE del municipio nunca ha querido quitarlo y lo han hecho de repente y sin avisar. Además, si se tratase de una propuesta para satisfacer las reclamaciones de entidades festeras, lo lógico sería que sacaran pecho de ello”, reiteran desde la formación de izquierdas que exige una “mayor transparencia del equipo de gobierno”.

Por parte del PP, afirman que el “municipio tiene necesidades más importante que el traslado del olivo de las que el consistorio debería hacerse cargo, como por ejemplo, la bajada de impuestos ya que hay muchas familias que no pueden llegar a fin de mes o la instalación del toldo en el patio del colegio de Valterna porque con la llegada del verano ya hay niños que salen con quemaduras”.