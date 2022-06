Los usuarios de la piscina municipal de Massanassa han mostrado su malestar por la suciedad, la subida de precio y las colas que tienen que sufrir sobre todo el fin de semana. Los vecinos han utilizado las redes sociales para denunciar mediante vídeos y publicaciones el mal estado que presentaba la zona de picnic de la piscina, con restos de comida por el suelo, además de encima de las mesas, colillas y hasta pañales usados.

Unas quejas que van ligadas a la subida considerable de precio, de 1,5 euros a 5 euros después de la gran reforma realizada por el consistorio, que ha convertido a esta instalación acuática en una de las mejores de la comarca, aunque sin embargo la estancia, al menos este pasado fin de semana, no fue agradable para muchos usuarios que tuvieron que hacer más de una hroa de cola para poder entrar.

“Ahora vale 5€ solo por la reforma que hicieron y no puedes comer en el césped, porque estás tumbado y te trepan 200 hormigas y eso nunca ha pasado antes”, señalaba una usuaria.

“Incivismo en la piscina. Además de ensuciar la piscina y molestar al resto de usuarios, generan una carga de trabajo desmesurado al personal de limpieza del Polideportivo”, señalaba otro.

Algunos usuarios han mostrado sus quejas en el ayuntamiento a través del whats app oficial del consistorio, e incluso otros se han dirigido al consistorio con la intención de que se les devuelva el precio del abono, ya que se quejan de no tener la entrada garantizada y tener que hacer cola como el resto de usuarios sin abono.

La mayoría de usuarios, pese a las quejas, reconocen que este mal estado de la zona de ocio responde al incivismo de algunas personas y por ello piden más vigilancia. “Deberían poner cámaras de vigilancia para identificar a estos personajes, ponerles una sanción económica y otra no poder hacer uso de las instalaciones , al menos unos meses ó una temporada, es vergonzoso pero creo que necesario”, expresaba una vecina de Massanassa.

“Estamos estudiando opciones”

Estas quejas han sido trasladadas al alcalde Paco Comes (PP), por la portavoz del PSOE, Clara Quiles, en el pleno que ha tenido lugar este jueves por la mañana, quien ha mostrado unas fotos de la suciedad que presentaba la zona de picnic de la piscina y pidiendo al gobierno soluciones.

Comes, por su parte, reconoció que era conocedor de las quejas de los usuarios por el mal estado de la zona de ocio de la piscina, “que no es continuado, sino que sobre todo se produce el fin de semana” y afirma que este miércoles “nos reunimos con el área de Deportes para ver cómo evitar que se vuelvan a producir estos actos incívicos, bien con más vigilancia u otras alternativas que estamos estudiando”. En cuanto a los precios, afirmó que los vecinos de Massanassa se pueden sacar el bono con precios muy asequibles, “hemos emitido más de 600”, y celebra que la gente de otras localidades “vengan a nuestra piscina y no a otras porque reconocen que después de la reforma tenemos una muy buena instalación”.