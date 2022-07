“Passe el que passe, ja hem guanyat”, digué la banda amb tota la il·lusió abans de volar als Països Baixos per a participar, per primera vegada en la seua història, en el Festival de Músiques del Món (World Music Contest), que la ciutat de Kerkrade acull cada quatre anys. L’esdeveniment representa per a la música allò que els Jocs Olímpics per a l’esport.

La Banda Simfònica de l’Agrupació Musical Les Sitges de Burjassot tornà este dilluns a la nit a casa amb una medalla d’or que ja completa les vitrines de la societat artística. Com explicà el seu president, Paco Piñero, abans de partir a Kerkrade, “hem treballat molt dur durant els últims mesos amb serioses opcions per a aconseguir els punts necessaris, entre 80 i 90, que fan obtindre la medalla d’or del festival”. El jurat concedí el guardó a la Banda Simfònica amb 88,83 punts, que a més es classificà sèptima en la Primera Secció. Així mateix guanyà el premi “A la millor interpretació solista” en l’obra obligada per l’actuació del músic Iván Albert al bombardí. El balanç de l’aventura internacional fou, no cal dir-ho, feliç del tot. Inoblidable. Sobre l’escenari i a les ordes del mestre Javier López Salón, més de 100 intèrprets recrearen el ‘Cielo andaluz’ de Pascual Marquina, ‘Nitescence crécupusculaire’ d’Alexandre Kosmicki –obra obligada– i ‘L’illa dels pensaments’ de José Suñer-Oriola. En el Rodahal de Kerkrade, ple fins a la bandera, la Simfònica comptà amb el suport d’un bon grup d’incondicionals burjassoters que l’acompanyaren. Brindaren.