L’Auditori municipal de Paiporta acull el 6 d’octubre la primera edició del fòrum d’ocupació «Som Talent», iniciativa de la regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç per a incentivar la contractació de persones que busquen treball. L’esdeveniment reunirà a una trentena d’empreses locals, multinacionals i consultores d’ocupació amb totes aquelles persones que s’inscriguen al web paiporta.somtalent.es.

Per a aconseguir una entrevista de treball i prendre part en el fòrum d’ocupació Som Talent de Paiporta cal entrar al web i registrar-se abans del 2 d’octubre. Les candidatures se seleccionaran per a enfocar-les a les ofertes que més s’ajusten al perfil.

El fòrum d’ocupació Som Talent Paiporta serà un punt de trobada entre empreses i potencials treballadors i treballadores, amb la celebració de desenes d’entrevistes de treball concertades prèviament, però també comptarà amb xarrades i conferències sobre millora en l’ocupabilitat, tècniques de cerca d’ocupació i stands d’empreses i institucions enfocades a trobar una ocupació. La programació definitiva es donarà a conéixer en breu.

Per a la regidora d’Economia, Ocupació i Comerç, Olga Sandrós, «es tracta de crear un espai on es posen en contacte empreses que volen ampliar i millorar les seues plantilles, i aquelles persones desocupades de Paiporta que busquen un primer treball, un treball millor, o simplement vulguen millorar la seua capacitat per a trobar ocupació». Sandrós ha afegit que «tot i que els nivells d’atur a Paiporta està en xifres bones, prèvies a la crisi de 2008, es veu la necessitat de promoure el contacte entre els negocis locals i de fora que busquen el talent de la ciutadania de Paiporta».

Entre la trentena d’empreses participants hi ha firmes locals i altres multinacionals, com és el cas de Decathlon, Adecco, FCC, Gruposaona, Primark, Power Eletronics o Voletereta, entre d’altres. Aquestes empreses i la resta de negocis participants ja han registrat les seues demandes al web paiporta.somtalent.es, on també s’han d’inscriure les persones interessades per a aconseguir entrevistes de treball.