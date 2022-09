La alcaldesa socialista de Quart de Poblet Carmen Martínez Ramírez ha comunicado a la ejecutiva local del PSPV-PSOE y a varios altos cargos del partido que no va a presentarse a la reelección como alcaldesa en las elecciones municipales de 2023.

Su decisión es firme y ya es definitiva. En una tarde muy intensa ha informado a sus más allegados que no va a repetir como cabeza de lista, tras 24 años como alcaldesa.

La noticia ha pillado por sorpresa a sus colaboradores más cercanos y al núcleo duro de la munícipe valenciana, que accedió a la vara de mando en 1999, tras ganar los comicios por mayoría absoluta, y que ha reeditado su triunfo en las urnas, con mayorías absolutas, desde entonces.

De hecho, ha llevado muy en secreto su decisión. En mayo de 2023, Martínez cumplirá 24 años como alcaldesa de este municipio de l'Horta Sud donde solo han gobernado los socialistas desde que se instauró la democracia.

Agotará el mandato y no seguirá como alcaldesa. Así lo ha confirmado a Levante-EMV.

También ha preparado una carta para despedirse de los militantes de esta población.

En esta misiva anuncia: "Ahora, a punto de afrontar un nuevo ciclo electoral municipal, creo que ha llegado el momento de dar un paso a un lado para acompañar a la persona que decidamos debe liderar la candidatura municipal".

"No voy a dejar, esté donde esté, de trabajar por Quart de Poblet y por mi querida Agrupación, por lo que esto no es un punto y final, es un punto y seguido desde otra posición, y por ello, renuncio a presentar mi candidatura a la Alcaldía de Quart de Poblet".

"Jamás me sentiré lo suficientemente agradecida a la Agrupación Socialista de Quart de Poblet por haberme dado la oportunidad, primero, de haber sido durante 12 años concejala, y después, durante 6 legislaturas alcaldesa de nuestro querido pueblo. Siempre me he sentido arropada, respetada y querida", explica.

Carmen Martínez, que compagina su cargo en el ayuntamiento con el de portavoz adjunta en les Corts Valencianes, ha decidido dar un paso a un lado y dejar paso a otro compañero o compañera, cuyo nombre se conocerá en breve.

Este adiós estaba sobre la mesa hace algunos meses y finalmente se ha materializado.

Martínez es todo un referente del municipalismo valenciano y del socialismo valenciano. No en vano, ha sonado en múltiples ocasiones como posible consellera y ha desempeñado cargos institucionales tan importantes como vicepresidenta de les Corts Valencianes y secretaria general del PSPV de la provincia de València entre 2008 y 2012.

Bajo su mandato, la localidad valenciana ha experimentado una profunda transformación urbana que tuvo en el enterramiento de las vías del tren su principal hito histórico.

Concejala desde 1987

Desde 1987, año en que fue elegida concejala por el PSOE, ocupa cargos de responsabilidad en el Ayuntamiento de Quart de Poblet. Es alcaldesa desde 1999, un cargo que compatibilizó desde 2003 y hasta 2011 con el de Diputada Provincial (en la legislatura 2007-2011 fue, en concreto, portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Diputación de València).

En mayo de 2011, además de renovar la confianza de sus vecinos y vecinas para seguir al frente de la alcaldía de Quart de Poblet, fue elegida diputada por Valencia en las Cortes Valencianas, institución en la que además ejerció durante toda la legislatura como Secretaria Segunda de la Mesa.

El 13 de junio de 2015, tomó posesión de nuevo del cargo de Alcaldesa de Quart de Poblet, que compatibiliza con el de Diputada por Valencia en las Cortes Valencianas, en las que fue Vicepresidenta Primera.

Tras las elecciones del 26 de mayo de 2019, la Alcaldesa revalida su cargo por mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Quart de Poblet, cargo que compatibiliza con el de Diputada por Valencia en las Cortes Valencianas.