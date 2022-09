Burjassot acollirà des del pròxim dilluns, dia 3, fins a dimecres 5, tres noves jornades de l’ecoparc mòbil de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (Emtre). Esta serà la primera de les seues dos visites programades per a octubre. La següent tindrà lloc durant la quarta setmana del mes, des de dilluns 17 fins a dimecres 19.

Com en anteriors desplaçaments a la Ciutat de les Sitges, el multicontenidor de l’Emtre –adequat per al depòsit d’aquelles deixalles que no tenen recipient específic– s’instal·larà en l’aparcament públic de les Palmeres, al costat del Mercat Municipal L’Almara i el Centre de Salut I. Oferirà els seus servicis de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores.

Tant des de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus com des de l’Oficina de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Burjassot agraïxen als usuaris de l’ecoparc la seua “contribució a crear un entorn més respectuós amb el medi ambient”. Com sempre, els aconsellen “reduir el consum, reutilitzar al màxim i, quan ja no siga possible allargar la vida dels objectes de consum, portar-los a reciclar”.