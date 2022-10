L’Ajuntament de Meliana i la Societat Recreativa i Cultural l’Amistat, coneguda com El Casino, signen un conveni amb la finalitat que l’entitat puga realitzar la seua activitat en les dependències municipals del Centre Integral de Majors, l’antiga Llar dels Jubilats.

Com destaca l’alcalde, Josep Riera, "volem donar resposta a una sol·licitud de l’entitat mateix, que considera que la ubicació de la societat en l’edifici del Centre Integral de Majors és molt adequada per al tipus d’activitats que realitzen i molt beneficiosa per a garantir el futur de l’entitat més longeva del municipi, fundada en 1909”.

Dos objectius

Així, amb aquest conveni, s’aconsegueixen dos coses importants. D’una banda, els membres de la societat L’Amistat tenen garantit un lloc adequat per al desplegament de les seues activitats i, alhora, l’Ajuntament assegura un servici de restauració i de consergeria per mitjà de l’entitat adequat al perfil de gent major usuària del centre.

Per la seua part, el president de la Societat Recreativa i Cultural L’Amistat, Miguel Albiach, manifesta: "el Casino necessitàvem un lloc amb unes condicions òptimes per a continuar l’activitat, després que en els últims anys, per diversos motius, hem hagut d’anar canviant de seu. Sobretot era important garantir la continuïtat de la societat centenària, amb un perfil de soci major".

Així, les activitats culturals, de reunió, d’oci i de jocs de taula es poden realitzar ara en un espai pensat per a la gent major. De fet, tal com recull el conveni, és un espai compartit amb la Unió de Pensionistes de Meliana (UDP) dins de les instal·lacions del Centre Integral de Majors (CIM), un edifici i un servei municipals destinats a les persones majors del poble. Tant el president com el secretari de la societat, Alfonso Escribano, van traslladar a l’alcalde que l’acord de la junta favorable al conveni havia sigut una decisió unànime de l’assemblea.

Altres convenis

Aquest conveni se suma a altres firmats ja per l’ajuntament per a la consecució de projectes importants per a Meliana, com els ara firmats amb Schneider Electric, per a la millora de l’entorn del Palauet de Nolla; amb Inmare, per a la cessió de la façana i el pati de la Taulellera Bernardo Vidal, acabada de restaurar; o amb la Cooperativa Elèctrica de Meliana, per a impulsar la primera comunitat energètica local del municipi.