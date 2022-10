El agua vuelve de nuevo a enfrentar a EU con el gobierno de Silla. Valentín Mateos, portavoz de EU y siempre defensor de la municipalización del agua que intentó impulsar cuando formaba parte del gobierno en la pasada legislatura, ha denunciado que se ha incrementado la tasa de abastecimiento de agua un 6,9% desde el mes de abril sin haberlo informado previamente en la comisión de seguimiento. Hay que recordar que esta comisión formada por todos los partidos políticos que forman parte de la corporación municipal se creó de forma específica para vigilar la gestión de la nueva contrata del serviciode agua después de todos los problemas que ocasionó el anterior contrato, que acabó en los tribunales.

El gobierno formado por mayoría socialista, reconoció en el pasado pleno, donde uno de los puntos del día era precisamente aprobar el reglamento para regular el servicio de abastecimiento de agua así como la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial pública no tributaria, que el agua subió en el segundo trimestre de 2022 un 6,8 % como consecuencia de la actualización del IPC. Una subida que según las previsiones de este año donde la tasa de variación anual del IPC del mes de septiembre se sitúa en el 8,9% podría suponer una subida total superior al 16 %,.

Para el portavoz de EU , esta subida es "infame" y advierte que utilizará “todos los medios” que posee el grupo político para frenarla sin descartar acudir a los tribunales “ya que se ha subido la tasa sin previamente tener una ordenanza reguladora y de forma unilateral sin pasar por la comisión”.

"¿De dónde sacamos el dinero?

El concejal Iván Cuenca reconoció en parte el error de no haberlo pasado por la comisión pero señaló que esta subida “estaba prevista desde que firmamos el contrato”, y es algo que no se puede evitar ya que este incremento del precio se produce con el fin de ajustar la tarifa al IPC. Sin embargo, para Valentín las justificaciones aportadas por el gobierno local sobre el aumento de este coste son “mentiras”: “El alcalde ha dicho que el contrato lo obliga a subir la tarifa, pero hay que recordarle que en la legislatura anterior el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Silla determinó en varias ocasiones con al anterior concesionaria que esto no era así”. Además, señala que ayuntamientos como el de Valencia ha decidido congelar la tasa, asumiendo ellos la diferencia. “¿Y de dónde quieres que saquemos el dinero? Para poder pagar este incremento, debemos quitárselo a otra partida también destinada al beneficio de los ciudadanos. Nos encantaría que no hubieran impuestos pero no tenemos la capacidad económica de ayuntamientos como el de València”, señaló Cuenca.