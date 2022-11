L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Aldaia, a través del seu departament d’ús i foment del valencià, ha dissenyat una nova temporada amb adhesions i noves idees per a seguir treballant en la immersió en la nostra llengua.

La primera de les propostes és classes internes de valencià, nivell C1 i C2 a treballadors i treballadores del consistori, amb material físic i en línia per a treballar en 33 sessions i a casa.

En segon lloc, Aldaia s’ha inscrit en la campanya «Llegir esperant» de la Fundació Bromera. És una campanya d’animació lectora que busca la col·laboració dels ajuntaments valencians per a motivar la lectura des del comerç local. La idea és que els establiments, consultes, botigues, etc., oferisquen a les persones que els visiten la possibilitat de llegir un llibre mentre esperen a ser ateses. I la campanya adjunta un expositor dissenyat per la il·lustradora Alba López Soler; instruccions d’ús per als comerços amb indicacions sobre què fer i a qui va adreçat cada material; 11 llibres de les col·leccions «Llegir en valencià»; una guia pràctica amb activitats i consells per als comerços; 50 díptics informatius per a les persones que visiten els comerços amb suggeriments de com utilitzar l’expositor, i 50 punts de llibre per als lectors i lectores dels comerços.

Per altra banda, i obert a tota la població, s’ofereix un curs i certificació del nivell A1 de coneixements de valencià, tramitat al Servei de Formació i Acreditació depenent de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

El certificat de nivell A1 d’usuari bàsic del valencià acredita un domini molt bàsic d’ús de la llengua, que permet atendre les primeres necessitats comunicatives en situacions molt quotidianes.

Aquest certificat té els objectius següents: facilitar l’accés al coneixement i a l’ús quotidià del valencià; Afavorir la inclusió social i cultural de la població adulta dins de la realitat sociolingüística i historicocultural valenciana; cohesionar cultura, territori i societat. Els cursos s’adrecen a persones sense coneixements de valencià o amb coneixements molt bàsics. Es tracta d’un curs d’una hora a la setmana, els dimecres entre el 2 de novembre i el 2 de juny, amb un total de 33 sessions.

Per últim, Aldaia prepara ja l’Spotify de Cultura de tal manera que l’Oficina de Promoció del Valencià d’Aldaia publicarà de manera periòdica (mensual) i a partir d’aquest mes, llistes de música de diferents estils, temàtiques i gèneres de música en valencià: pop, rock, indie, soul, blues, rock and roll, rumba, folk, reggae, ska o electrònica, entre altres.

L’objectiu no solament és promoure el valencià i obrir-lo a tots els grups d’edat, sinó oferir a la població contingut cultural bé per a aprendre, bé per a entrentindre’s. En aquest sentit, la iniciativa pretén trencar els tòpics que associen la música en valencià només al folk tradicional, a les cançons de rock amb instruments tradicionals com la dolçaina o a les lletres reivindicatives. «En valencià es fa tot tipus de música i les lletres parlen, també, de les coses més diverses: d’amistat, d’amor, de desamor, de la quotidianitat, de festa, d’oci...»

D’aquesta manera, recentment passat el mes dels valencians, la primera llista elaborada pel Departament de Cultura d’Aldaia porta 39 cançons molt eclèctiques i variades en valencià. I, de fet, l’emissora municipal Aldaia Ràdio ja ofereix també llistes dels programes insgnia realitzats des dels estudis municipals.