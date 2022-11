El pleno del Ayuntamiento de Alboraia ha aprobado por unanimidad una moción presentada por Compromís para pedir servicio 24 horas de metro durante los findes de semana y hasta las 2:30 horas de la madrugada entre semana.

La corporación municipal ha pedido también aumentar la red de Metrovalència en los pueblos donde no haya transporte público y habilitar nuevos mecanismos de transporte de calidad. La moción, apoyada por todos los grupos, considera que la existencia de una red de transporte público ha acontecido "una cuestión primordial en la sociedad, no tan solo por su componente ecologista de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino por la imperante necesidad de la gente para desplazarse de manera rápida y poco costosa; tanto es así, que supone el principal medio de transporte para personas trabajadoras y jóvenes".

Defender el sector agrícola

Asimismo, el pleno también aprobó una moción a favor del sector agrícola en la que piden que se prohíban las importaciones de productos agrícolas de los países que no apliquen las mismas restricciones de fitosanitarios que aplica la Unión Europea. Compromís per Alboraia presentó una moción para su debate en el Pleno ordinario de noviembre. La moción defiende el sector agrícola valenciano, especialmente el citrícola, ante las importaciones de productos agrícolas en que no se aplican las mismas restricciones de fitosanitarios que en la Unión Europea.

El problema de las plagas La penetración e implantación de plagas de cultivos en nuestro territorio es un grave problema para el sector agrícola que, todo y los esfuerzos de las personas que viven de la agricultura y de las administraciones, no se ha podido parar hasta ahora. La principal dificultad por la citricultura (y para todo el sector agrícola en general) está en la llegada de plagas procedentes otras zonas del planeta (como es el caso del cotonet de Sudáfrica). Por otro lado, la UE está implementando una política de producción agrícola sostenible que supondrá una reducción del 50% de los pesticidas químicos peligrosos para el 2030, para asegurar la salud de las personas que trabajan en el campo, la de las consumidoras y del medio ambiente en general. Aun así, el resto de países importadores en la UE continúan utilizando muchos productos que, ya en la actualidad, no están permitidos en los países comunitarios, siente así que nuestras producciones tienen una desventaja en cuanto al coste de producción mientras todas estas producciones continúan entrando y compitiendo con nuestros productos



La moción fue aprobada con los votos a favor de todas las fuerzas políticas del pleno municipal. El ayuntamiento de Alboraia insta en la moción en el Gobierno de España a exigir en la Unión Europea que se prohíban las importaciones de productos agrícolas procedentes de los países que mientras no aplican las mismas restricciones de uso de fitosanitarios que se apliquen a los estados miembros de la UE.

También insta a exigir en la Unión Europea que implemente un tratamiento en frío unificado para todas las importaciones agrícolas de terceros países, siguiendo el sistema más exigente requerido en los países miembros de la UE para exportar en otros países y como se ha empezado a hacer con los cítricos.