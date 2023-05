Un dels sectors comercials que més dones va tenir atenent al públic a Torrent, durant el darrer mig segle, va ser el de les papereries. Elles, amb gran amabilitat i dedicació, van estar al servei dels escolars de la ciutat, venent-los el material per a classe, els llibres de text i de lectura i fent-los fotocòpies. Aquestes, recordades per la seua orientació en satisfer les necessitats de les nostres xiquetes i xiquets, van jugar un paper complementari en la seua educació. A més a més, en molts casos, van haver de conciliar aquesta tasca professional amb el treball a les seues cases i la criança de les seues filles i fills.

Entre aquestes dones trobem, per una banda, a Natividad Puig (1935-2014) que va estar més de vint-i-cinc anys al davant de Clip, ubicada al costat del Col·legi Mont·sió. Aquesta va ser fundada el 1987 pel més gran dels seus tres fills, el qual recorda “el seu do de gents i l’entrega que tenia per donar un bon servei als clients per damunt del benefici”. D’altra banda, Encarnación Mora (1940) va estar, entre 1968 i 2006, despatxant a la papereria que el seu sogre Regino Esteve va fundar el 1943 a la plaça Major. És tal la simpatia que va mostrar a les seues clientes i clients que “encara alguns d’ells pregunten per ella”, ens han contat.

Els dos darrers comerços continuen en actiu actualment, malauradament molts d’ells han tancat les portes pels canvis en els hàbits de consum. Aquest últim és el cas, en primer lloc, de L’Estudi que va estar a l’Avinguda de Torrent, entre 1984 i 2015, i que és recordada com una de les papereries de més prestigi de la ciutat per la qualitat dels seus articles, la qual va estar regentada per Francisca Puchalt (1955) i el seu marit Serafín Esteve (1955-2015).

En segon lloc, trobem la Popular al carrer Frare Lluís Amigó, fundada el 1977 per Mercedes Mora (1942-1990), considerada com una de les figures històriques del sector de l’època a la localitat, i que va tancar l’any 1991. Un altre cas va ser el de Rosa Medina (1944) que va estar al capdavant de Paper al carrer del Calvari, oberta al públic entre 1984 i 1992, que recordem pels seus globus terraqüis i per la seua dedicació durant les campanyes de llibres de text del Col·legi Maria Auxiliadora.

Per últim, cal recordar la inestimable tasca de María del Carmen Asun titular de la Iguazú a la plaça Sant Jaume, fundada el 1997 i que va estar en funcionament fins al 2015. Així com les germanes propietàries de Neus, en actiu entre la dècada de 1980 i del 2000, que estava al costat del Col·legi La Puríssima.

Aquestes ànimes de les papereries de Torrent, algunes de les quals ja no estan entre nosaltres, han quedat per a la història del nostre comerç per la professionalitat i estima que ens van mostrar, les quals viuran en la nostra memòria per a sempre.