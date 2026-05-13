Paterna y Amazon estrechan la colaboración para impulsar el empleo local ante la futura estación logística

Paterna refuerza su perfil como enclave estratégico para la inversión logística en la Comunitat Valenciana. El alcalde, Juan Antonio Sagredo, ha mantenido una reunión de trabajo con responsables de Amazon para abordar la implantación de la futura estación logística que la compañía abrirá en la ciudad -la quinta en la Comunitat Valenciana- y explorar vías de colaboración en materia de empleo local, pues se crearán 80 puestos de trabajo.

El encuentro contó también con la participación del concejal de Empleo, Julio Fernández, la viceportavoz municipal, Francisca Periche, la directora de Relaciones Institucionales para Operaciones de Amazon, Eva Pérez, y Jorge Sempere, mánager de Construcción de la compañía. Durante la reunión, ambas partes analizaron fórmulas para favorecer que los paterneros y paterneras tengan información y acceso a los futuros procesos de selección que se activen con motivo de la nueva instalación.

Apertura a finales de 2026

La estación logística, de unos 9.000 metros cuadrados construidos y denominada DQV9, está previsto que entre en funcionamiento en el último trimestre de 2026. Su puesta en marcha permitirá reforzar la capacidad de distribución de última milla de la multinacinal norteamericana en la Comunitat Valenciana, al tiempo que incorporará a Paterna a la red logística de la compañía. La nueva estación logística servirá para agilizar los procesos de entrega a los clientes. En este sentido, las estaciones logísticas reciben los paquetes desde otros centros de Amazon, y desde allí se clasifican y se gestionan para que las empresas colaboradoras de reparto los entreguen finalmente a los clientes. El servicio de 'Entrega hoy' de Amazon ya está disponible para los clientes de Valencia, Elx y Alicante, y esta nueva apertura refuerza aún más la capacidad de entrega rápida en la Comunitat.

Desde una perspectiva económica, la llegada de esta infraestructura supone un nuevo respaldo al posicionamiento de Paterna como uno de los principales polos empresariales del área metropolitana de València. El municipio cuenta con un fuerte tejido industrial y logístico, y el Ayuntamiento considera que la implantación de operadores internacionales contribuye a generar actividad, atraer inversión y abrir nuevas oportunidades laborales.

Paterna, referente logístico

Sagredo subrayó que Paterna “continúa consolidándose como uno de los grandes polos empresariales y logísticos de la Comunitat Valenciana”, capaz de "atraer inversiones de compañías internacionales que generan empleo, actividad económica y nuevas oportunidades laborales para nuestros vecinos y vecinas”.

El consistorio recuerda, además, que Paterna mantiene una media cercana a los 3.500 contratos mensuales, un indicador que el gobierno municipal vincula al dinamismo de sus áreas empresariales y a la capacidad del municipio para actuar como motor de empleo, innovación e inversión.