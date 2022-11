El servicio de Correos en Ayora está casi anulado. Los dos últimos repartidores que realizaban la entrega de cartas en la capital del Valle de Ayora ya no están operativos, por lo que el servicio ha quedado por completo desierto. Lo denuncian así los residentes en este municipio de 5.400 habitantes, donde desde hace años han sentido la degradación de este servicio con la merma de profesionales en su oficina y en sus calles y que ahora, con la desaparición de los últimos repartidores, la localidad queda también huérfana del correo postal.

Según denuncia el alcalde, José Vicente Anaya, Correos no ha dado explicaciones de lo sucedido. Sencillamente, los repartidores han dejado de trabajar por motivos diversos y el servicio de prestarse desde hace varias semanas. Según cuenta, son los carteros y carteras del Valle los que están entregando las cartas y no llegan a tiempo, ya que tienen que hacer estos repartos una vez han terminado con los municipios que tienen asignados, como Cofrentes, Zarra, Jarafuel o Teresa de Cofrentes. "Tenemos quejas vecinales porque se han perdido citas hospitalarias en Almansa ya que la carta se entregó tarde", explica el primer edil, quien lamenta esta pérdida de profesionales, que también se quejan precisamente por la sobrecarga y los kilómetros que ahora tienen que hacer a través del Valle para dar servicio también a Ayora.

Como las citas médicas también sucede con las notificaciones judiciales o los paquetes, una circunstancia que se agravará en solo unas semanas cuando llegue Navidad y aumente el volumen de pedidos. Según explica Anaya, el problema no es reciente. La explicación que históricamente se les ha dado para no cubrir las bajas o jubilaciones atendía a los "reajustes" en la plantilla, pero en esta ocasión, pese a que el alcalde ha solicitado insistentemente una reunión con los responsables de Correos en Valencia, no ha recibido respuesta. Espera poder corregir esta situación que tanto incomoda a los residentes en el municipio porque, además, como señala Anaya, la falta de servicios básicos es otra de las evidencias de la despoblación que tanto se trata de combatir desde las administraciones.

"Nosotros desde el ayuntamiento no podemos hacer nada", lamenta Anaya, quien incide en que llegarán hasta el final para poder recuperar un servicio que sigue funcionando en un municipio con una tasa elevada de gente mayor, que aún utiliza el formato carta para recibir comunicaciones.

Cabe destacar que la oficina de Ayora sigue abierta, pero solo para enviar cartas o paquetes y para los servicios que Correos ofrece de forma paralela. Está en la Plaza del Valle de Ayora, en el centro, pero ya solo trabaja personal de oficina y funciona como punto de recogida. Se trata de una merma de un servicio que en Ayora llegaron a prestar hasta cuatro carteros en los años 90, y su reducción se ha podido comprender en el tiempo debido a que se reducía el número de cartas que se enviaba, "pero no se puede entender que se haya quedado sin ningún repartidor", lamenta el alcalde.