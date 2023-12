El Ayuntamiento de Buñol, gobernado por el PP y XBuñol, ha ratificado su apoyo a la plataforma cívica Salvemos el Farrajón, que nació tras la intención de una empresa de energía de instalar en esta zona natural una planta fotovoltaica durante el anterior mandato, que el gobierno socialista ya bloqueó, en apoyo también a esta asociación de vecinos y personas comprometidas con el medio natural de Buñol. Así, en el pleno celebrado el martes, el PP y XBuñol mostraron su rechazo a la instalación de esta planta solar.

Esta ratificación llega tras conocer que la planta ha sido informada favorablemente por parte de la Conselleria de Medio Ambiente que dirige la mandataria del PP Salomé Pradas. En 2020 comenzó su recorrido burocrático bajo el mandato del PSPV e IU-Podemos, por lo que los populares reprochan que los trámites hayan continuado su cauce pese al rechazo social.

Aunque el entonces gobierno de izquierdas se opuso de manera firme, la potestad sobre la instalación o no de estos parques solares es del gobierno autonómico. Así, es la Generalitat y a través de la conselleria de Medio Ambiente la que da el visto bueno o no, y en este caso todo indica que sigue adelante. El PP volvió a insistir el martes en que "va a lucar con todos los recursos que tenga para que no se instalen plantas fotovoltaicas en ningún paraje de Buñol, entre ellos el Farrajón".

Por eso, la alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, trabaja en modificar las normas subsidiarias del ordenamiento urbanístico que permitan la instalación de dichas plantas en lugares donde no haya un perjuicio paisajístico ni medioambiental. En el caso concreto de esta planta, el PP ha presentado un recurso de reposición contra su instalación.

Además, el consistorio ha anunciado que se va a contratar a un técnico medioambiental que comenzará a trabajar en enero de 2024 para llevar a cabo, de forma planificada, los diferentes proyectos de actuación sobre el territorio forestal y agrícola de Buñol.