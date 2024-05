Perera, en la cima de los 20 años

Miguel Ángel Perera (La Puebla de Prior, 1983) rebosa plenitud después de lograr la Puerta del Príncipe de la Real Maestranza de Sevilla hace apenas unos días en la Feria de Abril: "Fue indescriptible porque llevaba persiguiendo ese sueño durante 20 años y ya lo conseguí, pero me resignaba no lograrlo y hasta me quitaba el sueño".

El diestro pacense narra en ‘Cargar la suerte’ las sensaciones de sus dos décadas en el mundo del toro, de estar al lado de dos maestros como Fernando Cepeda, la persona más exigente que ha tenido a su lado durante doce temporadas, y su suegro Pedro Gutiérrez Moya "Niño de la Capea". También ahonda en lo supone tener a Paco Ojeda como principal espejo de su carrera, de su camino de independencia y del temple como máxima en su concepto.

La gran virtud de Perera ha sido saber adaptar su tauromaquia a las distintas embestidas de los toros a los que se ha enfrentado a lo largo y ancho de su trayectoria.

