Javier Megías deja la dirección de Startupxplore para afrontar nuevos retos

Javier Megías, presidente de la Asociación Valenciana de Startups, ha decidido dejar la dirección de la plataforma de inversión Startupxplore para afrontar nuevos retos profesionales. Megías fundó hace cinco años Startupxplore con Nacho Ormeño. Una vez que la compañía está consolidada (es un referente del mundo emprendedor y del ecosistema de startups a nivel nacional), ha decidido dar un paso el lado y deja la dirección en manos de Nacho Ormeño. Megías va a continuar como presidente de la Asociación Valenciana de Startups, cargo que asumió en primavera.

Javier Megias está convencido de que era el momento de un cambio profesional. "La motivación de este cambio, tal y como explico en mi blog, es que considero que ahora Nacho Ormeño aportará mucho más valor a la compañía dado el momento más operacional en el que se encuentra, así como mi decisión de buscar nuevos retos y seguir creciendo a nivel personal y profesional... Algo que el resto de socios no solo comprenden sino que apoyan ¿Esto significa que me desvinculo del proyecto? No, para nada, seguiré muy vinculado a Startupxplore, dado que no sólo soy uno de los principales accionistas sino que además de seguir aportando el acceso a las mejores operaciones, pasaré a actuar como advisor del nuevo CEO y seré parte el Advisory Board. Ya se han iniciado ante el regulador que nos supervise los trámites y presentado las solicitudes necesarias para poder ejecutar el cambio indicado", apunta Megías, que es uno de los profesionales de mayor peso en el ambito emprendedor valenciano.

El directivo incide en que "el impacto en la operativa diaria de Startupxplore será nulo, dado que el equipo, liderado por Nacho Ormeño, seguirá trabajando en identificar, filtrar y proponerte las mejores operaciones de inversión".