¿Qué es una cablera? Es la primera pregunta que se ha abordado en el tercer webinar organizado por Fundación Aquae, la Fundación de Hidraqua, con motivo del Día Mundial del Mar que se conmemora el 17 de marzo. Una cablera es una mujer que se dedica a arreglar los cables submarinos de telecomunicaciones “y es que a diferencia de lo que la gente piensa, menos del 3% de las comunicaciones se realizan por satélite y la gran mayoría lo hacen por cables submarinos de fibra óptica. Así, cuando por ejemplo nos descargamos un vídeo, seguramente el servidor de la plataforma de la cual lo descargamos está en EEUU y la descarga se realiza a través de un cable submarino” ha apuntado Isabel Alcober, ponente de esta jornada y primera mujer cablera de Europa.

Isabel ejerció de cablera durante diecisiete años y en este tiempo siempre fue la única mujer que ejercía esta profesión. “La verdad es que nunca me paré a pensar que era la primera mujer que hacía ese trabajo. Simplemente tuve la oportunidad de hacerlo y decidí ponerme a ello. Tuve que esforzarme muchísimo para aprender esta profesión, pero no me importó. Me gustaba y eso es lo importante, que encontréis algo que os guste y destinéis vuestro esfuerzo a conseguirlo”.

Más de 1.000 alumnas de 16 centros educativos de España han seguido en directo este webinar, el tercero de este curso académico. Una iniciativa que Fundación Aquae, la fundación de Hidraqua, organiza de forma telemática para posibilitar la conexión a todos los centros que participan en Aquae STEM y que tiene como objetivo mostrar referentes femeninos con formaciones en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas a las alumnas que participan en el programa educativo.

Puesto que el 17 de marzo se celebra el Día Mundial del Mar, Isabel ha expuesto durante su intervención cómo esta profesión trabaja para proteger los océanos y los proyectos en los que se está trabajando en esta línea. “Hacer que el trabajo de los buques cableros contribuya a crear océanos limpios y sostenibles es una gran preocupación para nosotros, por ello, se trabaja en la fabricación de barcos con motores que contaminen cada vez menos. Además, los barcos cuentan con sistemas anticontaminación para evitar cualquier tipo de vertido y almacenamos todos los residuos que se generan en el barco, ya que normalmente pasamos varias semanas en el mar, y los descargamos cuando llegamos a puerto”.

Como en la mayor parte de los sectores, la tecnología juega un papel fundamental en el desarrollo de la actividad. “Los cables se encuentran posados en el fondo submarino, ya sean cinco o cinco mil metros lo que separe el fondo de la superficie. Así, para poder arreglar los cables, los subimos a la superficie con la ayuda de un robot submarino con ojos y brazos. Él nos ayuda a localizar el cable y lo sube a la superficie para que podamos repararlo en los barcos” ha explicado Isabel.

La experta en geodesia, Belén Rosado, y la pilota de drones, Sonia García, han protagonizado los dos webinars anteriores. El último encuentro telemático de este curso tendrá lugar el 27 de abril para conmemorar el Día Internacional de las Niñas en las TIC.