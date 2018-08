Maduro acusa a Colombia de atentar contra él en Caracas y Santos lo niega

El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, y la ultraderecha de su país y de Colombia han intentado asesinarle, después de que este sábado un par de drones que sobrevolaban un acto que presidía descargaran una carga explosiva que hirió a siete personas.



Maduro revivió así las tesis de magnicidio asegurando que se trató de un atentado, al tiempo de anunciar que en tiempo récord fueron detenidos algunos de los autores materiales del hecho, aunque no dijo cuántos ni sus identidades.





Maduro: "Santos está detrás de este atentado". Vídeo: Agencia Atlas Foto: AFP

La operación era sobrevolar 2 drones cargados con C4 el objetivo el palco presidencial, francotiradores de la guardia de honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo.

Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo. #MilitaresPatriotas pic.twitter.com/eFuUTR3eYw „ Soldados de Franelas (@soldadoDfranela) 4 de agosto de 2018

La secuencia de imágenes del ataque en Caracas. Fotos: AFP-REUTERS



En el momento del suceso el jefe de Estado daba un-una de las más largas de la capital venezolana- para conmemorar el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (policía militarizada).En imágenes transmitidas por televisión pudo verse como los soldados que estaban formados en bloques escuchando al presidente corren, mientras Maduroy el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, es evacuado del lugar, como se aprecia en el siguiente vídeo:Tres horas después Maduro narró en cadena obligatoria de radio y televisión que "estaba diciendo no bajemos la guardia porque, en ese mismo momento explotó frente a mi un artefacto volador, una gran explosión, compañeros".Aseguró que su primera reacción fue de observación y de serenidad porque tiene "confianza plena en el pueblo y en la Fuerza Armada, de su lealtad". Asimismo dijo que no le cabe ninguna duda de que se trató de un atentado contra su vida y acusó a "la" y señaló directamente a Juan Manuel Santos, quien, afirmó, "está detrás de este atentado".Con su denuncia de hoy, Maduro suma al menos una veintena de alertas por presuntos actos contra su vida desde 2013, cuando llegó al poder tras la muerte de su antecesor y mentor,(1999-2013). El presidente venezolano dijo, además, que la situación se despejó "en tiempo récord" y que ya hay detenidos."Han sidodel atentado contra mi vida el día de hoy y se encuentran ya procesados, ha sido capturada parte de la evidencia y no voy a adelantar más, pero ya la investigación está muy adelantada", explicó.Por su parte, el fiscal general, Tarek Saab, indicó a través de la televisión estatal VTV que su despacho ha abierto una investigación para la que han sido designados tres fiscales nacionales."No pudiera descartarse que aquí pudiese haber habido la cooperación de algún factor subversivo terrorista fuera de Venezuela, eso no se descarta dentro de las hipótesis de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público que confirmo y aseguro llegará a la verdad", dijo Saab.Tras los sucesos, el, hasta que el ministro de Información, Jorge Rodríguez, compareció ante VTV y dijo que varios drones con cargas explosivas detonaron en las cercanías de la tarima donde Maduro ofrecía su discurso.Horas después un grupo anónimo autodenominado "" se pronunció a través de las redes sociales y se atribuyó la autoría de la "Operación Fénix", el nombre con el que han identificado el atentando contra Maduro.En una cuenta de Twitter "Soldados de Franela" ha divulgado fotografías y vídeos del momento en que se registró el incidente. "Demostramos que son vulnerables,", dice uno de los mensajes escritos en este perfil.Los "Soldados de Franela" aseguran, en la misma cuenta de Twitter, que son un conjunto de "al pueblo de Venezuela (...) basados en argumentos legales y constitucionales".Estos hechos suceden en medio de la severa crisis económica que padece Venezuela --, que se traduce en escasez de productos, hiperinflación y una pésima prestación de los servicios públicos.La Presidencia de Colombia aseguró que carece de base la afirmación de Maduro, de que el jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos, es el responsable del supuesto atentado contra él en Caracas.El presidente está dedicado al bautizo de su nieta, Celeste, y no a tumbar gobiernos extranjeros", dijo a periodistas una fuente de la Presidencia colombiana. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano rechazó "enfáticamente" las acusaciones en contra de Santos.y carecen de todo fundamento los señalamientos de que el mandatario colombiano sería el responsable del supuesto atentado en contra del presidente venezolano", afirmó la Cancillería en un comunicado.Agregó que "" que Maduro "culpe permanentemente a Colombia de cualquier tipo de situación", por lo que exigió respeto tanto por Santos como "por el Gobierno y el pueblo colombiano".