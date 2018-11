Trump admite que no sabe si el heredero saudí le ha mentido sobre Khashoggi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha admitido que no sabe si el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, le ha mentido sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, en una entrevista transmitida el pasado domingo por el canal Fox News, en la que ha hablado también de otros asuntos.

"No lo sé, sabes, quién puede saber la verdad", dijo Trump preguntado sobre si Bin Salmán le ha engañado.

El mandatario estadounidense subrayó que el príncipe heredero saudí ha negado en todo momento cualquier implicación con el asesinato.

"Me dijo que no tenía nada que ver con eso -afirmó Trump-, me ha dicho eso diría que puede que unas cinco veces, en varios puntos, tan recientemente como hace unos pocos días".

Aun así, recordó que gente próxima a Bin Salmán probablemente esté implicada en el asesinato.

"Ves que hemos puesto sanciones muy fuertes, sanciones masivas contra un gran grupo de gente de Arabia Saudí, pero al mismo tiempo tenemos un aliado y quiero permanecer con un aliado que en muchas maneras ha sido muy bueno", dijo Trump.

El mandatario conversó ayer con la directora de la CIA, Gina Haspel, tras las informaciones difundidas por la prensa que apuntaba que esta agencia había concluido que el príncipe heredero saudí había ordenado el asesinato de Khashoggi, crítico con las autoridades del reino.

Después de esa charla, el presidente aseguró el sábado que la CIA todavía no ha evaluado nada y adelantó que el lunes o el martes su país tendrá un informe completo sobre la autoría de la muerte del periodista.

Khashoggi, como ha reconocido Riad, fue asesinado por un grupo de agentes llegados desde Arabia Saudí -algunos cercanos al príncipe heredero- en el consulado en Estambul, adonde acudió el pasado 2 de octubre para recoger unos documentos que le permitieran casarse con su prometida turca.

Trump confirmó que EE.UU. tiene en su poder la grabación de audio hecha por los servicios de inteligencia turcos del asesinato, aunque él no la ha escuchado porque "no hay motivo" y le han recomendado que no lo haga."Es una grabación de sufrimiento, es una grabación terrible", remarcó.

Aparte de hablar del caso Khashoggi durante la entrevista, Trump abordó otros temas como los posibles cambios en el Gobierno y las investigaciones de la trama rusa, entre otros.

Respecto a su Gabinete, reveló que está sopesando modificaciones: "Tengo tres o cuatro o cinco puestos sobre los que estoy pensando. De esos, puede que vayan acabar siendo dos, pero necesito flexibilidad", destacó.

En los últimos días, ha habido especulaciones sobre varios relevos en el Ejecutivo, como los de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, o los del jefe de su Gabinete, John Kelly.

De Nielsen, Trump resaltó que le gusta mucho y es muy inteligente pero deseó que sea más dura, mientras que sobre Kelly reconoció que hay cosas que le desagradan de él y otras que no tanto.

En cuanto al reciente nombramiento de Matt Whitaker como fiscal general interino del país, Trump aseguró que desconocía que el responsable hubiera criticado en el pasado las pesquisas de la trama rusa, que investigan la posible injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Por otro lado, el mandatario se quejó del tratamiento que le dispensan los medios. "Las noticias sobre mí son en gran parte falsas, son falsas, incluso a veces dicen 'fuentes dicen' y no hay ninguna fuente en muchos casos", lamentó.

Y apuntó que no descarta apagar la cámara que enfoca al periodista de la CNN Jim Acosta en sus ruedas de prensa para evitar rifirrafes como el protagonizado por ambos a principios de este mes, que se saldó con la retirada de la acreditación de este corresponsal.

El viernes un juez dispuso que se devolviera temporalmente la acreditación de prensa a Acosta, corresponsal jefe de la CNN ante el Despacho Oval, mientras se resuelve el caso que enfrenta al Gobierno y la cadena.

En la entrevista Trump hizo, además, balance de su Presidencia, a la que puso una nota de matrícula de honor.

"Me daría a mí mismo, mira odio hacerlo, pero lo haré, me daría a mí mismo A+ (equivalente a matrícula de honor) ¿Es suficiente? ¿Puedo ir más alto que eso?", dijo.