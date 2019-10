La UE mira a Westminster tras respaldar el nuevo acuerdo sobre el Brexit

Los líderes de la Unión Europea (UE) dieron el visto bueno al nuevo acuerdo del "brexit" cerrado entre Londres y Bruselas, pese a la incertidumbre sobre si el pacto saldrá adelante en el Parlamento de Westminster, que ya rechazó la versión previa del documento hasta tres veces.



"Estamos preparados para la ratificación. Ahora la pelota está en el tejado del Reino Unido. No tengo ni idea de cuál será el resultado del debate en la Cámara de los Comunes", señaló el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, durante una rueda de prensa en la cumbre europea que comenzó hoy.



De forma similar se expresó el presidente francés, Emmanuel Macron, quien dijo "querer creer" que la Cámara de los Comunes ratificará el pacto.



"Quiero creer que el primer ministro (británico, Boris) Johnson tendrá una mayoría para apoyar este acuerdo", declaró el mandatario a su llegada a la reunión de líderes.







?????????? Where there is a will, there is a #deal - we have one! It's a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9