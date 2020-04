Sanidad avisó en enero a Trump del riesgo de epidemia

El secretario (ministro) de Sanidad y Servicios Humanos, Alex Azar, advirtió al presidente estadounidense, Donald Trump, del riesgo de epidemia por coronavirus semanas antes de que se tomaran las primeras medidas de respuesta.

Azar fue informado en enero por el director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, del peligro del virus, presente entonces solo en China. Azar trasladó la alerta a través del Consejo de Seguridad Nacional, según informa 'The Washington Post'.

El 18 de enero informó directamente a Trump durante una reunión en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, según 'The Washington Post' y 'The New York Times'. El 30 de enero volvió a advertir a Trump del virus y le dijo que podría convertirse en una pandemia, segun 'The New York Times', que informa de que la respuesta de Trump fue decirle a Azar que estaba siendo alarmista.

Al día siguiente Trump impuso restricciones a los viajes procedentes de China. Fue once días después del primer positivo por coronavirus en Estados Unidos. Hasta el 13 de marzo Trump no declaró la emergencia nacional y se publicaron las recomendaciones sobre distanciamiento social.

Las autoridades estadounidenses han confirmado ya 514.415 positivos por coronavirus, lo que convierte al país en el principal foco de la pandemia. Además se han producido ya 19.882 fallecidos, con lo que supera ya a Italia y es el primer país en víctimas mortales de la nueva enfermedad.