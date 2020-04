Trump ordena "derribar y destruir" los buques iraníes

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este miércoles que ha ordenado a la Armada de su país "derribar y destruir" buques iraníes si llegan a "hostigar" embarcaciones estadounidenses en el golfo Pérsico.



"He ordenado a la Armada de EEUU que derribe y destruya todos y cada uno de los cañoneros iraníes si llegan a hostigar nuestros barcos en el mar", tuiteó el mandatario.



I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.