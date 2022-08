The forces of #Bashar_Assad carried out the massacre of #Daraya in the countryside of #Damascus, which killed 700 civilians and more than 1000 are missing#مجزرة_داريا #بدنا_المعتقلين #لن_نصالح #سوريا #SaveTheSyrianDetainees #am88sy #Daraya_massacre pic.twitter.com/Kbj2aAKpCM