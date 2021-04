Al contrario de lo que la mayoría pensábamos, nueve meses después del confinamiento, la natalidad ha disminuido un 23 %. Aunque se trate de un dato de actualidad no me extrañaría que la situación empeorase aún más en los próximos años. Al fin y al cabo las parejas jóvenes están viviendo una crisis. No solo económica -debido a la falta de empleo y a las dificultades ocasionadas por la pandemia- sino también ecológica por los graves problemas ambientales que cada año aumentan. ¿En esta situación, usted traería un hijo a este mundo?