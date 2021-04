Avui fa 90 anys que es proclamà la II República. I aquest mes també fa 82 anys que els generals colpistes Franco, Goded i Mola guanyaren la Guerra Civil. Franco morí el 20 de novembre del 1975 però ho deixà tot molt ben preparat per a què no tornara la república que ell havia assassinat. La democràcia postfranquista té molt poc a veure amb la democràcia de la II República, és com si Franco haguera furtat un autobús -la república- i quan mor ho arregla tot molt bé per a què no es torne més que una furgoneta menudeta.

La I República es proclamà l’11 de febrer del 1873 quan Amadeu I renuncià al tron davant una situació política molt difícil: la guerra de Cuba, l’esclat de la tercera Guerra Carlina i l’oposició dels monàrquics alfonsins. El general Martínez Campos isqué de Madrid el 27 de desembre del 1874, el 29 ja es trobava a Sagunt requerit pels alfonsins valencians. Li acompanyen uns 1.800 soldats i fa un pronunciament. No és atacat perquè l’exèrcit està lluitant en la guerra carlina i finalment s’accepta la monarquia: Alfons XIII.

56 anys després arribà la II República i 82 anys després d’aquesta encara estem en un període entre repúbliques esperant la III República, l’autobús que ens van furtar i cremar amb milers i milers de morts no l’han retornat.