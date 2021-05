Son muchas las personas que se han quejado de la vacuna AstraZeneca en estos últimos meses porque genera trombos o simplemente porque la efectividad que tiene es menor a un 70%. Pero veamos las cosas desde un lado positivo y humilde. Hay países que no se han podido pagar la vacuna. Por eso los españoles debemos dar ejemplo y ponernos la vacuna que sea. Hay que agradecer que nuestro país haya podido comprarlas y es por ello por lo que no hay que tener disputas ni resignaciones por el hecho de que 11 personas hayan sufrido un trombo de 17 millones que se han vacunado. También es cierto que la vacuna Janssen no va por tan buen camino ya que ha tenido también trombos, pero sin embargo, hasta ahora no he visto ni una sóla crítica a esta vacuna.