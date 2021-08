Hace quince días fui a mi centro de salud para informarme sobre la vacunación porque aún no había recibido ninguna llamada. Me dijeron que se debía a que tenían el número de teléfono equivocado. Desde entonces sigo esperando y nadie me llama. Mi pregunta es por qué en València no hay un punto de vacunación sin cita para los mayores de 40 años que no hemos sido llamados por diversos motivos. ¿Qué debo hacer?