La Generalitat comprarà terrenys en l’Albufera per a augmentar la seua protecció i presentarà a Europa un projecte de restauració del parc per valor de 60 milions. Com a ciutadà valencià he de dir que els polítics sempre busquen una excusa per a rebre diners gratuïts d’on siga, i aquest és un exemple d’això, ja que no entenc com es pot protegir alguna cosa que és de tots els valencians i que ni tan sols la netegen, perquè l’única cosa que els preocupa és que no hi haja zones lliures per a aparcar i contemplar gratuïtament aquest bell lloc.

Un exemple d’això és que les zones que hi havia al costat de la carretera li han posat troncs perquè els cotxes no puguen aparcar per a ensenyar-los als seus familiars i amistats aquesta llacuna tan bonica.