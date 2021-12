Hoy se escribe mucho políticamente de cosas del pasado, tal vez para que no nos fijemos en las cosas que están haciendo en el presente. Hoy por ejemplo se está hablando de El valle de los Caídos y de los crímenes del franquismo. Soy nacido en Hellín (Albacete) y hay una plaza con una cruz inmensa en el centro de la misma con una fuente circular, donde había una placa que ponía en recuerdo de los caídos, placa que ya no existe, cosa que me pareció bien, ya que son recuerdos que no favorecen a nadie. Todo comienza siempre por los cambios de régimen político, ya que la verdad no se escribe nunca, solo lo que les interesa a los que estén mandando en cada momento, llegando como siempre de las palabras a los hechos, por la falta de respeto de unos y otros por sus creencias, y terminando con una disputas con las armas, para ver quién tiene mas fuerza, para imponer sus creencias a los demás. Un ejemplo de ello fue nuestra guerra del 1936 al 1939, a la que se llegó por falta de entendimiento en los resultados de las elecciones, terminando en una guerra civil, donde los ciudadanos no eligieron el bando por sus creencias, sino por el lugar donde estaban viviendo, con un resultado de enfrentamiento entre familias. Por esa razón cuando terminó la guerra, unos fueron fusilados injustamente por por la acusación de otros, para hacerse con los bienes que tenías, y otros tuvieron al avalista que respondió por él, y como no tenía acusador salió libre, y el tercero como fue mi abuelo, que no tenía acusador ni avalista le mandaron a hacer la mili tres años, haciendo zanjas en la frontera, para la defensa de la 2º guerra mundial que se estaba preparando.