Soy «usuario» habitual de circular en bicicleta y desde hace más de 50 años, cuando aún no estaba de moda y ni siquiera existía el carril-bici. Recientemente (y por fin), se han establecido unas normas de obligado cumplimiento, para facilitar la educación y formación de muchos usuarios del carril-bici, que no conocen o no quieren conocer, lo más importante, que son las normas de circulación, para poder circular por la vía pública. Ahora, se quiere obligar a llevar casco en los patinetes, pero no se indica que lo deben llevar en condiciones (abrochado, en la cabeza, etc.) y otros detalles, cuando ello no afecta a los demás, ni a la circulación, se trata de un tema «personal», al igual que ir vestido, o llevar chaleco reflectante, etc. Lo importante de las «normas» obligatorias, es que se respete a los demás (usuarios, peatones, otros vehículos, etc). Esta misma tarde, y ya de noche, más del 40% de los usuarios de patinetes y bicicletas no llevaban luz y comentado con uno de ellos al parar en un semáforo, me indica: «ese es mi problema», cuando no es cierto, pues nos perjudica a los demás en todos los sentidos. Por ello, considero muy importante, que todos los vehículos, cuando no hay visibilidad, es de noche, etc. enciendan sus luces, para ver y sobre todo ser vistos. Y sobre este «detalle» no he visto comentario, ni norma alguna, sobre su obligatoriedad también, para patinetes y bicicletas, pues influye en la seguridad de los demás ciudadanos, y por ello sancionable de inmediato. A menudo dudo de la capacidad, actitud y preparación, de las personas que nos quieren dirigir y organizar, pues se despilfarra muchísimo dinero público (es decir, de todos), por sus habituales errores, tonterías, y sus propios intereses, pues se les ve habitualmente «el plumero» y no saben escuchar al ciudadano de a pie, que normalmente conoce mejor la situación, y que es el que paga. A mí, cuando voy en mi bicicleta, me adelantan todos los patinetes, y aunque les han limitado su velocidad, ir a 20 km/h, por el carril-bici me parece una temeridad, y a menudo este no reúne condiciones físicas para ello, y si no, que se lo pregunten a los habituales de la Avda. del Puerto. En resumen, se debe penalizar, de inmediato, a los patinetes y bicicletas, que circulen de noche y sin luces.