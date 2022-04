No conozco a nadie que haya suspendido las prácticas de profesorado para convertirse en funcionario. No conozco a nadie que conozca a nadie que lo haya hecho. «Mero trámite» es el mantra más repetido entre los colegas de la profesión. Yo aprobé en 2020 el proceso de concurso-oposición para el Cuerpo de Secundaria. Sin saber cómo marcharía el asunto, solicité un programa del Ministerio de Educación llamado Secciones Bilingües, y tras pedir el aplazamiento de las prácticas aquí me hallo, en Olomouc, República Checa. Este programa se puede alargar hasta 6 años. Sin embargo, el año que viene me obligan a volver a Valencia por el período de prácticas de 6 meses. He hablado con todos para que contemplen la opción de permitir realizar dicho trámite de prácticas aquí: sindicatos, Conselleria, Ministerio, Embajada, Acción Educativa Exterior... pero todos dicen que no es posible. Ahí van los motivos que alego: Mismo currículum que en España; el alumnado obtiene el título de bachillerato español; las clases son íntegramente en español; se reciben visitas por parte del cuerpo de inspectores del Ministerio; los cursos para los que realizan las prácticas se pueden seguir a distancia. ¿Dónde está el problema? ¿Hay alguien cabal detrás de esas tablas de decretos que parecen de piedra llamadas BOE y DOGV dispuesto a cambiar esta incoherencia?