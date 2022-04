El número de casos de adolescentes en unidades de psiquiatría ha aumentado considerablemente desde el inicio de la pandemia. La incertidumbre, el miedo, la soledad han hecho que la salud mental de los adolescentes haya sido perjudicada. Pero ¿realmente se está haciendo todo lo posible para que esto no suceda? Quizás aumentar el número de psicólogos en los centros de salud sería una solución. Quizás se podrían realizar visitas más seguido con los psicólogos, no con tanta distancia de meses, porque cuando hay un problema de esa índole hay que estar muy pendiente del enfermo. Quizás se podría educar desde los institutos a cómo sobrellevar la ansiedad, los comentarios en redes sociales, la imagen física, la autoestima... Quizás simplemente haciendo cosas pequeñas en un espacio pequeño podrían no producirse cosas tan grandes. Paula Gomez Redolat. Escuelas San José. VALÈNCIA.