Vukcevic: "Ser el jugador más caro me da aún más ganas"

El Levante UD presentó ayer a dos de sus últimos fichajes para la próxima temporada, Moses Simon y Nikola Vukcevic. El jugador montenegrino se ha convertido en el fichaje más caro de la historia granota, aunque no le supone una presión extra: «Entiendo que he sido el fichaje más caro de la historia, pero esto aún me da más ganas. Asumo la responsabilidad, soy un jugador al que le gusta jugar con esta presión y entiendo que los aficionados esperan lo mejor de mí, intentaré demostrárselo lo antes posible», aseguró Vukcevic, quien también confesó que no conocía a Lerma.

Vukcevic declaró que sabe «el trabajo» que tiene que aportar «día a día» para responder a las expectativas y entrar en el once titular, aunque reconoció que todavía no está «al cien por cien de condiciones», debido a que estuvo unas semanas apartado del grupo en el Sporting de Braga.

El nuevo jugador del Levante UD tiene una dilatada experiencia en Portugal y Europa, por lo que aseguró no tener «miedo» ante esta nueva etapa en España. Además, espera que el equipo pueda volver a jugar en Europa estos años: «Estoy aquí desde hace pocos días, pero he visto que el equipo tiene mucha calidad para poder mejorar los números de pasadas temporadas», comentó el montenegrino.

Por último, Vukcevic se definió como un jugador «agresivo», pero con «calidad» para ofrecer el pase y generar ocasiones.

Moses Simon, que ya tuvo la posibilidad de debutar con el Levante UD, aseguró que su objetivo en Orriols es «ayudar al equipo» y se mostró confiado de cara al futuro: «Esta temporada será mejor que la pasada. He hablado con Paco López y me ha transmitido sensaciones muy positivas».