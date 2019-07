Vezo: "En el Levante me han dado la opción de demostrar lo que valgo"

Esta mañana ha tenido lugar el acto de presentación de Rubén Vezo en el Ciutat de València. El defensa portugués que ya jugó la segunda mitad de la temporada pasada como cedido en el Levante UD se ha mostrado «muy feliz» por volver a iniciar una nueva etapa en el club de Orriols, esta vez como jugador granota a todas luces.

El presidente del Levante, Quico Catalán, agradeció al jugador su «compromiso, ilusión y ganas de jugar al fútbol» y por «querer seguir formando parte del proyecto», así como al Valencia CF por su interés en llegar a un punto de encuentro con el club. Catalán se mostró «muy satisfecho» ya que era una opción que se planteaba desde que el defensa llegó al equipo y le dedicó unas palabras de cariño: «En poco tiempo te convertiste en un jugador muy querido para esta afición, has transmitido unos valores muy bonitos que identifican al club».

Vezo aseguró estar muy contento con su incorporación definitiva al Levante: «Desde el primer día que el club y los compañeros me acogieron me sentí muy bien y muy a gusto. En estos 5 meses me he sentido muy feliz y quiero darle continuidad a eso y al buen trabajo que estaba haciendo». El zaguero quiso demostrar su agradecimiento al club por el esfuerzo económico que ha hecho para su llegada (Vezo es el tercer fichaje más caro de la historia del Levante) y declaró que «la confianza del club y de la afición» durante la pasada temporada ha sido uno de los factores «importantes» para su incorporación.

El defensa, preguntado sobre la continuidad que tuvo sobre el campo desde que llegó a Orriols, declaró ser consciente de su valor y de lo que puede demostrar, y añadió: «En el Valencia no tenía opciones reales de demostrar lo que valgo, con trabajo en el Levante sí he tenido, con continuidad y confianza eso se nota». Sobre los objetivos del club granota Vezo fue claro: «Esperemos que vaya bien (ríe), es la segunda semana de trabajo y aún estamos cogiendo forma. El objetivo es la salvación, pero si podemos aspirar a más no renunciaremos a nada».