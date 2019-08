Paco López: "Hemos tirado de casta, lo que hay que hacer cuando no hay acierto"

La actuación arbitral y el VAR copó todas las declaraciones del postpartido de anoche entre Levante y Villarreal. El entrenador visitante, Javi Calleja, fue el primero en comparecer en rueda de prensa. El técnico groguet se presentó con semblante serio e intentó medir sus palabras. Pese a ello, acusó a Munuera Montero de haber «querido tener protagonismo» en el encuentro «en dos acciones que han hecho que el Levante se ponga por delante».

Para Calleja, el árbitro falló en las tres decisiones: «Para mí no se tenia que pitar el primero, no se tiene que volver a repetir y el segundo penalti me dicen que también es muy justo, muy interpretable». Aun así, insistió en que no empañara la actuación del Villarreal: «Han sido muy rigurosos los dos, el trabajo ha sido extraordinario y nos vamos con cero puntos».

En cualquier caso, Calleja quiso defender la labor de sus jugadores. «Hemos hecho un gran encuentro. Hay que mantener la cabeza alta porque así hemos de jugar todos los partidos».

Por su parte, Paco López quiso poner el foco en lo deportivo, aunque dijo «respetar» el enfado en las filas del «submarino» y recordó que el año pasado «nos anularon un gol por un milímetro», en referencia al de Morales. En cualquier caso, defendió que su equipo «mereció la victoria». «En el primer tiempo ellos han estado mejor, han encontrado espacios demasiado fácil porque no ajustábamos la presión del 4-3-3. Nos han hecho un gol y podían haber sido más». Pero matizó que en la segunda el equipo «tiró de casta», que «es lo que hay que hacer cuando no tienes acierto».

En cuanto a la actuación personal de Roger, dijo no querer personalizar. «Me alegro por él pero el trabajo colectivo es de todos», concluyó López.