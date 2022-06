Joan Femenías está muy cerca de convertirse en la primera incorporación del Levante 22/23. El portero titular del Real Oviedo finaliza contrato este 30 de junio y, después de rechazar la oferta de renovación que le trasladó el exdirector deportivo levantinista Tito Blanco, pasará la revisión médica con el conjunto azulgrana en las próximas horas tras aceptar el reto de defender la portería del Ciutat de València. El guardameta es el segundo fichaje de Felipe Miñambres después de conseguir la firma de Marcelo Saracchi, en calidad de agente libre, el pasado mes de febrero, al igual que el primero de cara a un verano donde el Levante tiene la responsabilidad de armar el equipo que le devuelva a la élite del fútbol español. Pese a ello, el meta está a punto de ser una realidad la primera piedra para regresar a Primera.

Joan Femenías, de hecho, se ha despedido del club carbayón mediante una carta en sus redes sociales y, según ha podido saber Levante-EMV, podría llegar a la València en las próximas horas para someterse a reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato. El arquero balear, de 25 años, llegó al Carlos Tartiere en el verano de 2020 procedente del Fuenlabrada y ha sido titular indiscutible junto al Cuco Ziganza. De los 84 partidos ligueros disputados con su exequipo solo se perdió dos, lo que pone en evidencia el peso que tuvo durante las dos temporadas en las que militó en el Real Oviedo. Club del que se despide reconociendo que para él fue «un honor estar bajo los palos del Carlos Tartiere».

«En verano de 2020 tuve la suerte de recibir la llamada del inolvidable Arnau y poco después, el 12 de agosto, firmar mi llegada a esta gran familia de la que hoy me despido. Desde ese día me han pasado cosas maravillosas. Ha sido un honor estar bajo los palos del Carlos Tartiere con vosotros, una afición incansable siempre a mis espaldas. Os quiero dar las gracias por todo. Desde el primer hasta el último oviedista. Gracias a una ciudad volcada con esta camiseta, a un vestuario que ha sido familia, a un club con personas enormes. No quiero olvidarme del cuerpo técnico, de Sergio Segura, de nuestros utilleros Silvino y Lito, de Gabri y todo el equipo médico, de todo el departamento de prensa, y de todos y cada uno que han hecho mi estancia más fácil. Ha sido una etapa inolvidable. Siempre conmigo. ¡Hala Oviedo!», escribió Joan Femenías en sus redes sociales para despedirse de un Oviedo que ya busca recambio en su portería.

En el mejor momento

El manacorí, con un valor de mercado de 800.000 euros de acuerdo a Transfermarkt, está en el mejor momento de su carrera. Formado en la cantera del Villarreal CF, en 2019 abandonó Miralcamp para firmar por el Fuenlabrada. Solo una temporada más tarde dio el salto al Oviedo, donde ha jugado prácticamente todos los partidos en los que estuvo disponible, salvo dos en LaLiga Smartbank en su primera temporada en el cuadro asturiano y que además fueron consecutivos (Leganés y Logroñés, jornadas 8 y 9; acabaron con derrota del equipo). En total, como portero del Oviedo encajó 83 goles en 83 partidos (Liga y Copa) y dejó la portería a cero en 28 ocasiones.