«Villar tiene muchos servicios y eso ayuda a que la gente no se vaya»

¿Cómo han vivido la covid-19 en Villar del Arzobispo?

Al principio con incertidumbre, no teníamos libro de instrucciones y los alcaldes y alcaldesas nos enfrentamos a lo desconocido. Hemos tenido mucho apoyo de Sanidad y la diputación pero claro, a pie de cañón estamos nosotros. En Villar ha sido relativamente tranquilo excepto por los dos brotes de origen social, uno en la segunda ola y otro en la tercera. Tomamos medidas adicionales y lamentamos tres fallecidos en uno de ellos.

¿Qué tal ha sido la relación con Sanidad?

Buenísima. En concreto, en nuestro centro de salud tenemos una coordinadora excepcional. Todos los viernes desde el año pasado hacemos reunión de coordinación y siempre hemos podido adelantarnos a la situación porque ellos nos avisaban. Nos han explicado toda la terminología y han trabajado todos los días de la semana. La coordinadora, la enfermera, la rastreadora. Ha habido una diálogo muy fluido.

¿El centro de salud no se ha quedado pequeño?

Bueno. Ahora hemos instalado unas sillas en el exterior para que los vacunados puedan esperar allí y no dentro.

¿En qué punto se encuentra la vacunación?

Estamos en 74 años; va como van las vacunas. Cuando llegan, se inoculan. El Viernes Santo me llamaron para montar un operativo el sábado y vacunaron a 200 personas.

¿La crisis ha afectado a sectores productivos?

En la hostelería mucho, tenemos más de 20 bares. También ha afectado al turismo, porque viene mucha gente los fines de semana y consume y compra en comercios, como las carnicerías. Eso ha menguado. Con el programa Activa Villar concedimos ayudas directas y junto al plan Resistir se han entregado más de 100.000 euros, unos 4.000 por bar. En el caso de la Agricultura y la Minería, no han dejado de trabajar, como nuestro polígono.

Recientemente se ha conocido que habéis recibido ofertas para instalar parques fotovoltaicos.

Hay una empresa que trabaja en ello desde antes de la pandemia, interesada en montar un parque y está tramitando los permisos con Conselleria. Nosotros les advertimos que no podía ser en zonas agrícolas, si no que debía ser secano. A priori se ha respetado pero Conselleria tiene la última palabra. Lo vimos con buenos ojos, todo lo que sea energía renovable que conviva con sectores productivos, lo vemos bien. No afecta a parques naturales ni a zonas forestales, ni a nidos de aves perdiceras. Lo protegido se ha respetado.

En Villar, la demografía no cae, desafían la despoblación.

Es el centro neurálgico de la comarca. Tenemos colegio, instituto, cursos de FP, Bachillerato, centro de salud 24 horas, con el Hospital de Llíria a 15 minutos y València a 35 minutos. La población, aunque no aumenta, se mantiene, no sufrimos la despoblación de la Serranía alta. Ahora queremos implantar la Escoleta de 0 a 2 años. Tener servicios ayuda a que la gente se asiente en la población. Mucha gente vive aquí y trabaja en València, y al revés. Yo fui de las que estudié fuera y decidí asentarme después en Villar.

Además, ahora, han ampliado la CV-35.

La autovía la tenemos en la puerta. El desdoblamiento ha sido más que positivo. Aún así, falta un transporte público intercomarcal, Villar no está conectado con el resto de pueblos pese a que todos tienen que venir aquí. Si alguien de Andilla quiere comprarse unos zapatos, tienen que traerle. Eso y un autobús lanzadera a Llíria.

En los últimos años están encontrando en el turismo una gran fuente de ingresos.

El yacimiento íbero, el Puntal de Cambra y los recientes restos encontrados de termas romanas son un atractivo. Con las termas estamos negociando con los propietarios de la parcela, pero ya pusimos en valor el refugio de Las Solanas y estamos ahora con Casica Roger, el refugio militar del aeródromo, que espero que pronto sea visitable.

Este año no hubo Carnaval…

Fue lo último que celebramos el año pasado y este, claro, no ha podido ser. Es una de las cosas que más me ha dolido. Celebrábamos el 40 aniversario. El año que viene será el 40+1. Con las Fiestas Patronales de San Roque veremos qué hacemos, depende de la situación sanitaria.

¿Se solucionó la confusión con la rotonda?

Alguien, sin querer o malintencionadamente, aseguró que se quería cambiar el nombre al municipio, cuando solo se preguntó qué acepción de todas poner en un cartel que se iba a instalar en una pequeña rotonda. Era una cuestión estética, nada polémico.

¿Se presentará a una segunda legislatura?

Eso lo decidirá mi partido uy la ciudadanía No voy a dejar de dar lo mejor de mi en beneficio de los villarencos y villarencas.